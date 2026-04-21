Harfuch garantiza seguridad en Mundial pese a ataque en pirámides

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que México cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo 2026, a pesar de los recientes hechos violentos registrados en la zona arqueológica de Teotihuacán.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario fue enfático al señalar que los preparativos en materia de seguridad avanzan de forma constante.

“Estamos convencidos que la seguridad del Mundial está garantizada”, afirmó.

Coordinación permanente en sedes mundialistas

García Harfuch explicó que existe una coordinación diaria entre el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales, especialmente en las entidades que serán sede de partidos: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Indicó que estas reuniones permiten evaluar riesgos, reforzar operativos y anticipar cualquier posible amenaza durante la justa deportiva internacional.

Ataque en Teotihuacán, un hecho inédito

El titular de la SSPC calificó como “lamentable” el ataque armado ocurrido en la Pirámide de la Luna, donde un agresor identificado como Julio César Jasso disparó contra turistas.

Subrayó que se trata de un evento sin precedentes en este tipo de espacios.

“Este hecho tan lamentable nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país… jamás había habido un solo incidente”, sostuvo.

Recordó que millones de visitantes acuden cada año a estos sitios sin que se hubieran registrado hechos similares.

Refuerzan seguridad en zonas arqueológicas y turísticas

Por instrucciones de la presidenta, el funcionario anunció un reforzamiento inmediato de las medidas de seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país.

Entre las acciones destacan:

Mayor presencia de la Guardia Nacional

Incremento en revisiones preventivas y controles de acceso

Fortalecimiento de sistemas de videovigilancia

Ampliación del patrullaje físico y cibernético

El día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho inédito en un sitio de esta relevancia en nuestro país.



La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Elementos de la @GN_MEXICO_ actuaron con rapidez, determinación y eficacia: el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 21, 2026

Estas labores estarán a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

García Harfuch explicó que el objetivo es prevenir cualquier incidente mediante inteligencia y monitoreo constante.

Detalló que el patrullaje cibernético permitirá detectar posibles riesgos con anticipación, mientras que el despliegue territorial reforzará la seguridad en puntos estratégicos.

El titular de Seguridad reiteró que el Gobierno de México mantiene como prioridad garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros, especialmente ante la proximidad de un evento global como el Mundial 2026.

Las autoridades, aseguró, continuarán ajustando estrategias para ofrecer condiciones seguras en todas las sedes y destinos del país.

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