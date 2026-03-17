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Harfuch sigue en EUA con reuniones sobre seguridad: Gobierno

Omar García Harfuch continúa en Estados Unidos con reuniones con agencias de seguridad para fortalecer la cooperación bilateral en inteligencia

  • 17
  • Marzo
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, continúa esta semana en Estados Unidos con una serie de reuniones con autoridades y agencias de seguridad para fortalecer la coordinación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el funcionario mantiene una agenda activa enfocada en el intercambio de información e inteligencia.

“Todavía sigue allá, va a tener varias reuniones… es parte de la colaboración, siempre con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios”, señaló.

Reunión clave con la DEA

Entre los encuentros más relevantes destaca la reunión sostenida con Terrance Cole, director de la DEA, en la que se abordó la cooperación transfronteriza para reducir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en ambos países.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el diálogo se centró en mejorar la coordinación como herramienta para frenar la actividad criminal en la región.

Lee la nota completa: García Harfuch se reúne con DEA para cooperación bilateral

Combate a armas y detenciones estratégicas

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que también se discutieron acciones para contener el flujo ilegal de armas hacia México y avanzar en operativos de alto impacto.

“Siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”, afirmó el funcionario.

Operativo contra “El Mencho” en el foco

Las reuniones ocurren luego de que el secretario revelara detalles de un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según explicó, el despliegue incluyó un componente terrestre con Fuerzas Especiales del Ejército, apoyo aéreo con seis helicópteros y la participación de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional.


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