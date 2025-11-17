Cerrar X
Oscar, exjugador del Chelsea, dado de alta tras susto cardíaco

  • 17
  • Noviembre
    2025

 El excentrocampista del Chelsea, Oscar, ha sido dado de alta del hospital, cinco días después de haber sido ingresado por un problema cardíaco.

El club actual de Oscar, Sao Paulo, dijo en un comunicado que el jugador fue dado de alta este domingo.

Agregó que extensas pruebas habían revelado que Oscar había "experimentado un episodio de síncope vasovagal", una causa común de desmayo tras una caída repentina de la presión arterial o la frecuencia cardíaca.

"Estable y clínicamente bien durante toda su estancia en el hospital, el atleta seguirá ahora un programa médico de descanso durante los próximos días", continuó el comunicado.

Oscar fue llevado en ambulancia al Hospital Israelita Albert Einstein el martes después de colapsar durante las pruebas de pretemporada. Según se informó, estuvo inconsciente durante unos dos minutos y su club dijo en ese momento que "presentó una complicación con cambios cardíacos".

El jugador de 34 años tiene un contrato con Sao Paulo hasta 2027. Regresó a su club de infancia en una transferencia gratuita el pasado diciembre después de una larga temporada en China.

Oscar ganó un título de la Liga Europa y dos trofeos de la Liga Premier con el Chelsea, al que se unió en 2012.

Se trasladó a Shanghái a mitad de la temporada 2016-17 del Chelsea por una tarifa de transferencia que se informó fue de 73 millones de dólares. Ganó tres títulos de la Superliga en China y se convirtió en un favorito de los aficionados en Asia.

Oscar jugó para Brasil en la Copa del Mundo de 2014, donde obtuvo el único gol en su derrota por 7-1 en la semifinal contra Alemania, que luego ganó el torneo.


