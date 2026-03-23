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Coahuila

Fallece mujer atropellada en el libramiento Óscar Flores Tapia

La víctima presentaba lesiones de gravedad que la mantuvieron en estado crítico en el Hospital General de Saltillo, donde este lunes falleció

  • 23
  • Marzo
    2026

Una mujer de entre 30 y 35 años perdió la vida luego de haber sido atropellada la noche del viernes sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa Sanhua.

El incidente se registró alrededor de las 23:00 horas en los carriles con dirección hacia el sur, donde la víctima fue localizada con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal no localizaron al conductor responsable ni el vehículo involucrado, por lo que se implementaron recorridos en la zona para tratar de ubicarlo.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe trasladaron a la mujer en estado crítico al Hospital General de Saltillo; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, este lunes se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, ya que no portaba documentación al momento del accidente.

Autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el responsable.


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