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Récords, favoritos y sorpresas para esta edición del Óscar

La gala más importante del cine mundial llega con hitos inéditos, nuevas categorías y figuras que podrían marcar un antes y un después en la historia

  • 13
  • Marzo
    2026

Este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles se realizará la entrega número 98 de los premios Óscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a lo mejor del cine y, como cada año, hay datos interesantes que debes saber para disfrutar aún más la ceremonia; aquí te los compartimos. No olvides que la transmisión se realizará por Azteca 7 a partir de las 16:00 horas.

El récord de nominaciones: Es para Sinners (Pecadores)

La película de terror y vampiros dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan rompió el récord de la cinta con más nominaciones al obtener 16. El récord anterior era de 14 y lo sostenían All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). ¿Cuántas estatuillas doradas se llevará? 

Sinners

¿Impondrán su marca?

Michael B. Jordan se coloca entre los favoritos para coronarse como Mejor Actor por su doble papel en Sinners, esto en su primera nominación al Óscar; mientras que Ryan Coogler es el séptimo director afrodescendiente en ser nominado a Mejor Director y –en caso de ganar– sería el primer director negro en llevarse la estatuilla. 

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¡Latin Power! 

Este año en la gala, destaca el brasileño Wagner Moura, que contiende a Mejor Actor por El agente secreto, película nominada a Mejor Película y Mejor Película Internacional. Mientras que el mexicano Guillermo del Toro y su Frankenstein alcanzaron nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. 

Guillermo del Toro

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Una nueva categoría

A partir de este año se suma una nueva categoría en los premios, Mejor Dirección de Casting, enfocada en aquellas personas que se encargan de elegir al ensamble actoral de cada producción. Las primeras películas nominadas son Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto y Sinners.

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Todos ganan

Independientemente de si los nominados se llevan o no la estatuilla dorada a casa, todos obtienen una serie de premios que otorgan los patrocinadores.

La bolsa conocida por Everybody Wins tiene un valor de más de $100,000 dólares e incluye experiencias de viaje, tratamientos de spa, skincare, productos de belleza, servicios de decoración de casas, etc. 

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¿Eterna nominada? 

La compositora Diane Warren tiene 17 nominaciones –9 de forma consecutiva– a Mejor Canción Original… pero nunca ha ganado. Este año participa con Dear Me, interpretada por Kesha para el documental Diane Warren: Relentless, ¿ganará? 

Diane Warren


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