Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial a los 68 años

El histórico basquetbolista brasileño Oscar Schmidt, miembro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, falleció este viernes a los 68 años tras una larga lucha contra un tumor cerebral que enfrentó durante 15 años.

Conocido como “Mano Santa”, Schmidt fue considerado el mejor jugador en la historia del baloncesto de Brasil.

Su familia destacó que combatió la enfermedad “con valentía, dignidad y resiliencia”, dejando un legado que trasciende el deporte.

Un ícono que eligió a su país sobre la NBA

Aunque fue seleccionado en el Draft de 1984 por los New Jersey Nets, Schmidt decidió no jugar en la NBA para poder seguir representando a la selección brasileña, una decisión que marcó su carrera.

Su fidelidad tuvo recompensa: lideró a Brasil en la histórica victoria sobre Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de 1987, uno de los triunfos más recordados del baloncesto internacional.

A lo largo de su trayectoria, Schmidt se consolidó como uno de los máximos anotadores de todos los tiempos, con cerca de 49,737 puntos entre clubes y selección, cifra que lo colocó durante años como el mayor encestador en la historia del baloncesto.

Disputó cinco Juegos Olímpicos y cuatro Copas del Mundo, donde dejó marcas históricas, incluyendo el récord de 55 puntos en un partido olímpico.

Reconocimientos y legado

Su impacto fue reconocido a nivel mundial con su ingreso al Salón de la Fama de la FIBA en 2010 y al de Springfield en 2013.

Incluso figuras como Larry Bird destacaron su talento y legado dentro de la duela.

Tras su retiro en 2003, Schmidt se convirtió en un conferencista motivacional, compartiendo su experiencia dentro y fuera de las canchas.

El gobierno brasileño y figuras del deporte lamentaron su fallecimiento, subrayando que su influencia va más allá de los récords.

Oscar Schmidt no solo redefinió lo que era posible en el baloncesto, sino que se convirtió en un símbolo de disciplina, orgullo y amor por su país. Su legado seguirá inspirando a generaciones dentro y fuera de la cancha.

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