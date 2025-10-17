Cerrar X
Osmar Olvera, nominado al Atleta del Año por World Aquatics

El clavadista mexicano fue incluido entre los mejores deportistas acuáticos del mundo tras un año histórico en el que conquistó el oro mundial

  • 17
  • Octubre
    2025

Tras una temporada 2025 llena de éxitos, el atleta mexicano, Osmar Olvera, fue nominado por World Aquatics al premio Atleta del Año, un reconocimiento reservado para los exponentes más destacados de los deportes acuáticos a nivel mundial.

Durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, celebrado el 1 de agosto de 2025, Olvera se proclamó campeón mundial en trampolín tres metros individual, convirtiéndose en el primer hombre mexicano en lograr una medalla de oro mundial en una prueba olímpica.

Dicho triunfo solo tenía un antecedente nacional, Paola Espinosa, quien en el Mundial de Roma 2009 se coronó en la plataforma de 10 metros.

Bajo la guía de la entrenadora Ma Jin, Olvera ha conquistado un total de ocho medallas en Campeonatos Mundiales, lo que lo posiciona como el clavadista mexicano más laureado en la historia.

World Aquatics lo incluyó entre los nominados al Atleta del Año 2025 junto a Cassiel Rousseau (Australia), Yun Cao y Zongyuan Wang (China), y Oleksii Sereda (Ucrania).

El mexicano destacó en la temporada con cuatro medallas mundiales, superando en diversas competencias a los representantes asiáticos, habituales dominadores del podio.

Por otra parte, el 2024 también fue un año clave en su trayectoria, durante los Juegos Olímpicos de París, Olvera conquistó dos medallas: bronce en trampolín individual y plata en sincronizados, junto a su compatriota Juan Celaya.

Estos logros consolidaron su estatus como una de las figuras más importantes en la historia del deporte mexicano.


