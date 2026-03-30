Vinculan a proceso menor por feminicidio de maestras en Michoacán

Un juez de control vinculó a proceso a Osmar "N", el adolescente de 15 años señalado como el presunto responsable del ataque armado en la Preparatoria Antón Makárenko.

El joven enfrenta cargos por el feminicidio de las profesoras María del Rosario y Tatiana, de 36 y 37 años respectivamente, quienes perdieron la vida a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que señalan la probable participación del menor en la agresión ocurrida dentro del plantel.

El juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso legal, dictando medidas cautelares bajo el marco de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Las víctimas, identificadas como docentes activas, perdieron la vida a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

El crimen ha generado una ola de indignación y exigencias de mayor seguridad en los centros escolares de la región de Lázaro Cárdenas.

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