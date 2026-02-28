Podcast
México abre con plata en la Copa del Mundo de Clavados

Los regiomontanos Osmar Olvera y Randall Willars lideran al equipo tricolor hacia el podio en Montreal; China se lleva el oro por escaso margen

  • 28
  • Febrero
    2026

La delegación mexicana consiguió su primera medalla en la Copa del Mundo de Clavados 2026 que se disputa en Montreal, Canadá, gracias a la destacada actuación de los representantes de Nuevo León, Osmar Olvera y Randall Willars.

Junto a Aranza Vázquez y Gabriela Agúndez, el equipo tricolor se colgó la medalla de plata en la prueba de equipos mixtos, desde el trampolín de tres metros y la plataforma de 10 metros, al sumar 460.85 unidades.

China se queda con el oro

El conjunto mexicano terminó apenas nueve puntos por debajo del equipo de China, integrado por Jinyuan Zheng, Jia Chen, Renjie Zhao y Jiaxi Cui, que se adjudicó la medalla de oro con 469.40 puntos tras un cierre contundente en sus últimos saltos.

Canadá completó el podio con 448.20 unidades gracias a las ejecuciones de Katelyn Fung, Matt Cullen, Mia Vallee y Nathan Zsombor-Murray.

Así fue la competencia

En la primera ronda, Osmar Olvera y Aranza Vázquez compitieron de manera individual en el trampolín de 3 metros, colocándose en el tercer puesto con 150.75 unidades, por detrás de Canadá y los atletas neutrales.

Durante la segunda etapa, los mexicanos repitieron en sincronizados y escalaron al segundo sitio con 222.75 puntos.

Posteriormente, Gabriela Agúndez y Randall Willars entraron en acción desde la plataforma de 10 metros. Sus ejecuciones los llevaron momentáneamente a la cima con 390.45 puntos; sin embargo, algunos detalles en el cierre los alejaron del oro.

El equipo nacional quedó conformado por Olvera y Vázquez en el trampolín de 3 metros, mientras que Willars y Agúndez compitieron desde la plataforma de 10 metros.

México mantiene intensa actividad

La Copa del Mundo de Clavados 2026, organizada por World Aquatics, se celebra del 26 de febrero al 1 de marzo y marca el inicio de la temporada internacional.

La actividad para México continúa este sábado con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros.

También verán acción Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez en sincronizados de plataforma; María Fernanda García y Aranza Vázquez en trampolín individual de 3 metros; además de Kevin Berlín y Randall Willars en la plataforma individual varonil.

Van Olvera y Celaya por el oro

La dupla estelar de los clavados mexicanos, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, avanzó a la final del trampolín de 3 metros individual en la primera parada del circuito.

Ambos fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024, con Olvera subiendo al podio en dos ocasiones.

Olvera clasificó como cuarto mejor con 448.85 puntos, solo por detrás de los chinos Zongyuan Wang (514.70) y Jiuyuan Zheng (455.70), así como del canadiense Carson Paul (449.65).

Por su parte, Celaya avanzó en la décima posición con 415.20 unidades. La final se disputará el domingo por la tarde, con los representantes de Nuevo León en busca del oro.


