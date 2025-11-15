Pachuca oficializa a Esteban Solari como su nuevo técnico

Pachuca oficializó la llegada del argentino Esteban Solari como nuevo director técnico del equipo, de cara al play-in de la Liga MX.

El ex jugador de Pumas toma el puesto que quedó vacante tras la destitución de Jaime Lozano, quien estuvo al frente del club apenas seis meses.

“Juntos vamos a escribir una nueva historia, los espero el jueves”, expresó Solari en un video difundido por las redes oficiales de los Tuzos, donde se le ve listo para asumir el mando.

Con su incorporación, el argentino se convierte en uno de los nueve entrenadores extranjeros presentes en la fase final del torneo, mientras que Efraín Juárez de Pumas es el único representante nacional que sigue en competencia.

El anuncio se dio en un contexto de movimientos en otros clubes. Querétaro confirmó la salida de Benjamín Mora, luego de “un par de pláticas” en las que ambas partes acordaron finalizar su vínculo. Ignacio Ambriz, eliminado con León, también quedó fuera de actividad en esta etapa.

El debut de Solari será este jueves en el estadio Hidalgo, donde Pachuca recibirá a Pumas en una de las dos eliminatorias del play-in rumbo a la liguilla. La otra serie enfrenta a Tijuana y Bravos de Juárez.

No será la primera experiencia de El Tano dentro del Grupo Pachuca. En 2024 dirigió al Everton de Viña del Mar, institución que forma parte de la estructura del consorcio.

Además, cuenta con pasos técnicos internacionales. Comenzó su carrera en Malasia y dirigió a Godoy Cruz en Argentina, además de colaborar con selecciones juveniles argentinas, con las que ganó el Campeonato Panamericano 2019 y el Preolímpico 2020.

