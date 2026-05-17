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Deportes

Pumas vence a Pachuca y vuelve a una final tras 6 años

Con un gol de tiro libre de Jordan Carrillo, Pumas venció a León y avanzó a la final del Clausura 2026, donde enfrentará a Cruz Azul

  • 17
  • Mayo
    2026

Pumas venció este domingo 1-0 a Pachuca y se convirtió en el segundo finalista del Clausura 2026 de la Liga MX, donde enfrentarán a Cruz Azul.

El héroe de la noche fue Jordan Carrillo, quien marcó el único gol del encuentro y, permitió a los universitarios igualar 1-1 el marcador global y debido a su mejor posición en la tabla, los "auriazules" avanzaron a la gran final.

Pumas dominó desde el inicio

Luego de caer 1-0 en el duelo de ida, el equipo dirigido por Efraín Juárez salió obligado a buscar el resultado y fue superior durante gran parte del primer tiempo.

El paraguayo Robert Morales estuvo cerca de abrir el marcador en dos ocasiones.

Primero estrelló un cabezazo en el travesaño al minuto 11 y posteriormente falló frente al arco al 18.

Por su parte, los "Tuzos" apostaron por el orden defensivo y generaron poco peligro ofensivo.

La oportunidad más clara llegó mediante un disparo del brasileño Kenedy.

Jordan Carrillo firmó el pase universitario

En la segunda mitad, Pumas mantuvo la presión y finalmente encontró recompensa al minuto 56 con un gol de tiro libre de Jordan Carrillo que terminó dentro de la portería con complicidad de Carlos Moreno.

Con la eliminación encima, Esteban Solari modificó su planteamiento y adelantó líneas en busca del gol que necesitaban para avanzar.

Al minuto 74 ingresó el venezolano Salomón Rondón, quien tuvo la oportunidad más importante en tiempo agregado.

Fue en el minuto 92 que recibió un servicio preciso de Kenedy, pero definió desviado cuando tenía el pase a la final.

Con este resultado, Pumas avanzó a la final del Clausura 2026, donde enfrentará a Cruz Azul, quienes este sábado eliminaron a Chivas tras imponerse 2-1 en la vuelta y ganar 4-3 el marcador global.


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