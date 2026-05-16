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¡Súper Máquina! Cruz Azul derrota a Chivas y regresa a la Final

"La Máquina" le pegó por 2-1 a Chivas con goles d eJeremy Márquez y Agustín Palavecino; ahora espera rival entre Pumas y Pachuca

  • 16
  • Mayo
    2026

La Liguilla del fútbol mexicano sigue sorprendiendo a todos, pues el nivel competitivo desde los Cuartos de Final ha sido altísimo, constante, que se mantuvo en el encuentro de vuelta de Cruz Azul vs. Chivas, con el que "La Máquina" regresó a la Final luego de derrotar 2-1 a los rojiblancos.

En un encuentro que fue no apto para cardíacos, los cementeros regresan a pelear por el título después de dos años, en los que se quedaron constantemente en las Semifinales.

Desde el inicio las acciones fueron frenéticas, apenas al minuto 5 llegó el primer gol del encuentro, cortesía de Jeremy Márquez, quien recuperó un balón al borde del área y le pegó de primera para sorprender al arquero Óscar Whalley, quien no entró bien al balón y no logró desviarlo.

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Cuando los celestes estaban todavía celebrando, llegó el descuento por parte del exjugador de Rayados, Omar Govea, quien tuvo tiempo y espacio desde larga distancia y pegó un tiro raso potente que le botó antes a Kevin Mier y se le fue para empatar el global, el cual le daba el pase momentáneo a Chivas.

Tras el gol, el dominio fue repartido. El "Rebaño" fue a pelear por el triunfo, pero la contundencia no estuvo de su lado; además, los defensas capitalinos hicieron su tarea metiendo presión al rival con constantes empujones y jaloneos.

El que sí se convirtió en figura fue Whalley, pues Cruz Azul tuvo muchas chances claras que el arquero chiva tapó con mucha seguridad. Sin su buena actuación, el partido pudo estar sentenciado desde mucho antes.

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El punto de inflexión llegó cerca del final del encuentro, cuando Agustín Palavecino hizo un tiro que no llevaba mucho, pero fue desviado por un defensa y venció el arco tapatío.

Sabiendo que con un solo gol avanzaban a la siguiente ronda, Chivas se fue con todo al ataque, pues los celestes les cedieron por completo la iniciativa. El asedio fue tal, que Joel Huiqui mandó a la cancha al "Toro" Fernández y a Orozco Chiquete, quienes no estaban al 100%, pero tuvieron que entrar de emergencia.

Una llegada tras otra, pero el empate tapatío no llegó. Incluso hubo algunas jugadas dudosas que los rojiblancos reclamaron a favor; sin embargo, el árbitro central, César Ramos Palazuelos, decidió no marcarlas, siendo estas polémicas respaldadas por el VAR en revisiones silenciosas.

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Y como no podía ser de otra manera más que sufriendo, Cruz Azul derrotó a Chivas por 2-1 y regresó a la Final del fútbol mexicano, donde busca romper los cinco años sin ganar la Liga y alzar la ansiada décima estrella.

Su rival saldrá del choque entre Pumas y Pachuca este domingo a las 19:00 horas, encuentro que será transmitido por Azteca 7 para todo el país.


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