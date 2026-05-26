Celebra FMF que México albergará siete campamentos para Mundial

La FIFA confirmó el lunes que siete selecciones nacionales establecerán sus campamentos base en territorio mexicano durante el Mundial de 2026.

La noticia fue celebrada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que destacó la infraestructura deportiva del país y el papel que tendrán distintas ciudades mexicanas en la preparación de los equipos participantes.

Además de las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, también fueron elegidas Cancún, Pachuca y Tijuana para recibir delegaciones internacionales durante la justa organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

México albergará siete campamentos base en la Copa Mundial de la FIFA 2026. 📰👇 pic.twitter.com/Q1LNLVuR1L — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 26, 2026

Clubes mexicanos serán protagonistas

La FMF resaltó que seis de los siete campamentos estarán instalados en instalaciones pertenecientes a clubes del futbol mexicano, situación que consideró una muestra del crecimiento y modernización de la infraestructura deportiva nacional.

“La Federación Mexicana de Futbol celebra que la FIFA haya elegido como campamentos base a siete campos deportivos de los clubes mexicanos”, informó el organismo mediante un comunicado.

Las sedes funcionarán como centros de entrenamiento, descanso y concentración para las selecciones durante la fase de grupos del torneo.

Las selecciones que estarán en México

La FIFA confirmó las siguientes sedes para las selecciones nacionales que trabajarán en territorio mexicano durante el Mundial 2026:

México – Centro de Alto Rendimiento (CAR), Ciudad de México

Corea del Sur – Chivas Verde Valle, Guadalajara

Colombia – Academia Atlas FC, Guadalajara

Túnez – Rayados Training Centre, Monterrey

Irán – Centro Xoloitzcuintle, Tijuana

Sudáfrica – Universidad del Futbol, Pachuca

Uruguay – Mayakoba Training Centre, Cancún

Irán cambia Arizona por Tijuana

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Irán, selección que inicialmente contemplaba instalarse en Arizona, Estados Unidos, pero que finalmente eligió Tijuana como sede de concentración.

De acuerdo con la información revelada, la modificación respondió a cuestiones logísticas, migratorias y de seguridad, además de aprovechar la cercanía de la ciudad fronteriza con las sedes estadounidenses donde disputará sus encuentros de fase de grupos.

El combinado asiático trabajará en el Centro Xoloitzcuintle, instalaciones pertenecientes a los Xolos de Tijuana.

Para la FMF, el anuncio también confirma el reconocimiento internacional hacia las instalaciones deportivas mexicanas y fortalece la imagen del futbol nacional de cara a la Copa del Mundo.

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