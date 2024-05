Pachuca y América empatan; Chivas toma ventaja sobre Toluca

La Fiesta Grande de la Primera División del futbol mexicano arrancó la noche de este miércoles con dos partidos interesantes: Pachuca Vs. América y Chivas Vs. Toluca. La emoción continuará este jueves con otros dos encuentros: Pumas Vs. Cruz Azul y Tigres Vs. Rayados.

EMPATAN TUZOS Y ÁGUILAS

En Pachuca, Hidalgo, el delantero Henry Martín anotó a poco del final de la primera parte y el Campeón América evitó un nuevo revés ante el Pachuca al empatar 1-1 como visitante en el encuentro de Ida por los Cuartos de Final del torneo Clausura de México, en el Estadio Hidalgo.

El ariete venezolano Salomón Rondón puso al frente a los locales a los 21 minutos, pero Martín decretó la igualdad a los 46 para las Águilas, que la semana pasada cayeron ante los Tuzos por las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Rondón, en su primer torneo en México, acumula 10 anotaciones contando temporada regular y la fase final.

El resultado luce favorable para las Águilas, agobiadas en la primera mitad. Cualquier triunfo o empate el sábado en el Estadio Azteca colocará al equipo capitalino en semifinales por segundo torneo consecutivo.

Pachuca sólo requiere imponerse sobre las Águilas por cualquier marcador para volver a eliminarlas.

Los Tuzos se pusieron adelante cuando el español Álvaro Fidalgo perdió una pelota en medio campo ante Erick Sánchez, quien realizó un tiro cruzado que fue desviado por el arquero Luis Malagón. El rebote le quedó a Rondón, quien definió solo frente al arco.

Pachuca estuvo cerca de ampliar su ventaja a los 24 minutos luego de un tiro de media distancia del colombiano Nelson Deossa que fue rechazado por Malagón, pero el ecuatoriano Andrés Micolta echó el rebote por encima del arco.

Los Tuzos volvieron a acercarse a gol a los 25 minutos con un disparo de Miguel Rodríguez que se estrelló en el poste.

América, que había sido dominado, empató sobre el final de la primera parte cuando el holandés Javairo Dilrosun mandó un centro por derecha para Martín, quien conectó un remate de cabeza que superó al portero Carlos Moreno.

CHIVAS HACE LA DIABLURA

Víctor Guzmán ingresó desde el banquillo para marcar un gol sobre el final del encuentro y Chivas derrotó 1-0 a Toluca en otro encuentro por los cuartos de final.

Guzmán, quien ingresó al encuentro a los 69 minutos, concretó el único tanto del encuentro a los 84 minutos para el Guadalajara, que conquistó su sexto triunfo consecutivo y dio un paso más hacia sus primeras semifinales desde el Clausura 2023.

El “Pocho” Guzmán marcó su séptimo gol en este torneo con el “Rebaño Sagrado”, que es dirigido por el argentino Fernando Gago.

Chivas, que terminó sexto en la clasificación gracias a su cierre de cinco triunfos en fila, necesita cualquier empate para seguir con vida.

Toluca, que concluyó en el tercer sitio, está lejos de estar liquidado y requiere triunfo por la mínima diferencia para clasificarse por su mejor posición en la tabla.

En México no se toman ya en cuenta los goles como visitante para desempatar las series.

El encuentro de vuelta será el sábado en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Toluca tuvo la mejor oportunidad en la primera parte con un disparo de Juan Pablo Domínguez que fue desviado por el portero Raúl Rangel.

Chivas no realizó su primer tiro de peligro sino a los 46' cuando Fernando Beltrán probó suerte con un tiro de media distancia que pasó cerca del arco del portero brasileño Tiago Volpi.

El Guadalajara parecía adelantarse a los 70' con un remate dentro del área de Pavel Pérez, pero la jugada se anuló por una mano en la recepción de un pase largo de Erick Gutiérrez.

Cuando expiraba el encuentro, Guzmán tomó un rebote de Volpi dentro del área y ejecutó un disparo de volea que entró por el ángulo izquierdo.

