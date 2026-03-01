Termina Pato O'Ward en quinto lugar en la primera carrera de 2026

El piloto regio, Patricio O'Ward, inició este 2026 con buenas sensaciones, pues este domingo vivió la primera carrera del año.

La carrera llevada a cabo en San Petersburgo, Florida, tuvo como protagonista al español Alex Palou, quien se convirtió en el piloto más rápido y comenzó con buen pie su camino a un quinto título.

Scott McLaughlin de Penske y Christian Lundgaard, compañero de O'Ward en Arrow McLaren, completaron el podio.

Ya en la carrera, esta inició de forma accidentada, pues apenas en la primera vuelta se registró un choque múltiple entre Sting Ray Robb (Juncos), Santino Ferrucci (AJ Foyt) y Mick Schumacher (Rahal), quien debutaba en esta categoría tras sus años en la Fórmula 1.

Este incidente provocó una bandera amarilla, que permaneció por seis vueltas.

Ferrucci y Schumacher abandonaron la pista por este choque, mientras que Robb consiguió regresar al circuito y continuar con su actividad.

Por su parte, O'Ward arrancó la carrera desde el octavo puesto, pero cayó al décimo durante los primeros giros.

Para la vuelta 35, el mexicano se acercó a los pits, donde vivió un pequeño susto al salir de la estación, pues una desatención de un mecánico ocasionó que el mexicano pasara por encima de la pistola de aire, aunque no ocasionó ningún daño.

Tras su salida de los pits, O’Ward empujó para tratar de ocupar la P4, pero se quedó corto y, aunque quedó cerca de Kirkwood, tuvo que conformarse con el quinto lugar.

La próxima fecha de IndyCar será el próximo sábado 7 de este mes de marzo en el óvalo de Phoenix.

