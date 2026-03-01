Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_pato_oward_0c1c01e097
Deportes

Termina Pato O'Ward en quinto lugar en la primera carrera de 2026

Tras partir octavo y remontar en carrera, el piloto regiomontano cerró en quinto en la primera fecha de la IndyCar ganada por Álex Palou

  • 01
  • Marzo
    2026

El piloto regio, Patricio O'Ward, inició este 2026 con buenas sensaciones, pues este domingo vivió la primera carrera del año.

La carrera llevada a cabo en San Petersburgo, Florida, tuvo como protagonista al español Alex Palou, quien se convirtió en el piloto más rápido y comenzó con buen pie su camino a un quinto título.

Scott McLaughlin de Penske y Christian Lundgaard, compañero de O'Ward en Arrow McLaren, completaron el podio.

Ya en la carrera, esta inició de forma accidentada, pues apenas en la primera vuelta se registró un choque múltiple entre Sting Ray Robb (Juncos), Santino Ferrucci (AJ Foyt) y Mick Schumacher (Rahal), quien debutaba en esta categoría tras sus años en la Fórmula 1.

Este incidente provocó una bandera amarilla, que permaneció por seis vueltas.

Ferrucci y Schumacher abandonaron la pista por este choque, mientras que Robb consiguió regresar al circuito y continuar con su actividad.

Por su parte, O'Ward arrancó la carrera desde el octavo puesto, pero cayó al décimo durante los primeros giros.

Para la vuelta 35, el mexicano se acercó a los pits, donde vivió un pequeño susto al salir de la estación, pues una desatención de un mecánico ocasionó que el mexicano pasara por encima de la pistola de aire, aunque no ocasionó ningún daño.

Tras su salida de los pits, O’Ward empujó para tratar de ocupar la P4, pero se quedó corto y, aunque quedó cerca de Kirkwood, tuvo que conformarse con el quinto lugar.

La próxima fecha de IndyCar será el próximo sábado 7 de este mes de marzo en el óvalo de Phoenix.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26059519985771_96b4bcfb52
George Russell busca aprovechar su oportunidad tras cambios en F1
EH_FALLECIMIENTO_dfef9538f8
Muere Neil Sedaka, leyenda del pop, a los 86 años
jack_doohan_formula_1_amenazas_74ed932294
Piloto de la Fórmula 1 confiesa amenazas de muerte en documental
publicidad

Últimas Noticias

deportes_guido_pizarro_e81ac0058f
Cumple Guido Pizarro un año como director técnico de Tigres
EH_CONTEXTO_8_01fd8d4366
¿Qué se sabe del funeral de 'El Mencho' en Guadalajara?
samuel_garcia_cancha_454_3c5bf494a1
Entrega Samuel García cancha 454 a 101 días de Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_02_28_at_6_45_40_PM_1_e245ee806a
Celebrará NL el Día del Patrimonio con más de 100 actividades
publicidad
×