Pateador regio da pase a su equipo al 'Super Bowl' canadiense

En una Final de División de la Canadian Football League, reñida y defensiva, el pateador regio, José Carlos Maltos Díaz, emergió como la figura decisiva, anotando los últimos y definitivos puntos que dieron la victoria a los Montreal Alouettes sobre los Hamilton Tiger-Cats.

Maltos culminó una actuación perfecta al conectar un gol de campo de 45 yardas en el último segundo del partido, asegurando el pase de Montreal al juego de campeonato.

El encuentro, un duelo de baja anotación y defensas dominantes, se mantuvo empatado 16-16 en los minutos finales. Sin embargo, en la posesión final, el mariscal de campo Alexander guió a los Alouettes al rango de patada. La responsabilidad de enviar a su equipo a la final recayó sobre los hombros del egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La contribución de Maltos fue fundamental durante todo el juego, demostrando la fiabilidad del pateador nacido en la Sultana del Norte:

El marcador se mantuvo a cero hasta bien entrada la primera mitad. Tras una penalidad de interferencia de pase a favor de Montreal, Maltos fue el encargado de abrir la cuenta, conectando un gol de campo de 29 yardas que puso a los Alouettes al frente 3-0.

Cuando Hamilton logró empatar 3-3, el pateador regiomontano respondió justo antes del descanso. Tras una rápida ofensiva de Montreal con apenas 38 segundos en el reloj, Maltos fue llamado nuevamente a la acción y convirtió un gol de campo de 36 yardas, enviando a Montreal al vestuario con una ventaja de 6-3.

El gol de campo de la ventaja: Ya en el último cuarto, Hamilton se acercó peligrosamente tras el único touchdown de los Alouettes. La defensiva de los Ticats logró frenar un ataque de Montreal y forzó una patada. Maltos mantuvo su compostura y atinó un gol de campo corto de 17 yardas, ampliando la ventaja a 16-10.

El "Walk-Off" Dramático: Con el juego empatado 16-16 y la presión del tiempo encima, el pateador mexicano no falló. Su patada de 45 yardas entró limpia entre los postes, desatando la celebración de Montreal y consolidándolo como el héroe indiscutible de la jornada.

Mientras el partido estuvo marcado por punts, intercepciones (Wesley Sutton y Destin Talbert) y jugadas grandes esporádicas, la precisión de Maltos fue la constante que inclinó la balanza. Los Alouettes de Montreal se llevan la victoria 19-16, con 12 de esos puntos cruciales provenientes de la pierna de su pateador mexicano.

Comentarios