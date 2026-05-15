Avanza regulación de apps de transporte; 95% ya tiene tarjetón

El Gobierno de Tamaulipas ha logrado regularizar al 95 por ciento de los operadores de plataformas digitales de transporte en la capital del estado, informó el subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo, quien destacó este avance como un paso importante para brindar mayor certeza y seguridad tanto a usuarios como a conductores.

El funcionario estatal explicó que, como parte del programa de regulación implementado por el Gobierno del Estado, la mayoría de los operadores ya cuentan con su tarjetón de identificación, documento que acredita que el conductor y la unidad cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad para prestar el servicio.

Detalló que, en Ciudad Victoria, alrededor de 1,100 de un total de 1,200 operadores ya se encuentran debidamente regularizados, lo que representa uno de los niveles más altos de cumplimiento en la entidad.

Núñez Montelongo señaló que una de las principales medidas de este esquema consiste en la colocación obligatoria del tarjetón en el vidrio trasero del vehículo, con el propósito de que los usuarios puedan identificar fácilmente si la unidad corresponde a la registrada en la aplicación digital.

“El objetivo es darle tranquilidad a los usuarios y fortalecer la seguridad. Muchas veces la queja recurrente es que el vehículo solicitado no coincide con el que aparece en la plataforma o que circulan unidades con vidrios polarizados o placas americanas, lo cual genera incertidumbre. Lo que buscamos es brindar confianza”, explicó.

Asimismo, aclaró que el proceso de regularización no tiene un fin recaudatorio, sino estrictamente regulatorio, enfocado en ordenar el servicio de transporte por aplicación y garantizar que quienes operan lo hagan bajo condiciones legales y de seguridad.

Aunque reconoció que en Ciudad Victoria el avance ha sido significativo, admitió que todavía existen retos en municipios con alta demanda del servicio, como Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, donde aún se trabaja para incrementar el número de operadores regularizados. No obstante, destacó que Matamoros también muestra un progreso importante y podría convertirse en otro caso de éxito dentro de este programa.

Para incentivar el cumplimiento y evitar afectaciones económicas a los trabajadores del volante, el Gobierno del Estado implementó facilidades de pago, permitiendo cubrir el costo del trámite en hasta tres parcialidades. Además, aseguró que durante esta etapa de regularización no se procederá a la inmovilización de vehículos, con el fin de dar oportunidad a los operadores de ponerse al corriente sin afectar sus ingresos.

El costo del trámite para obtener el tarjetón es equivalente a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), indicó el subsecretario.

Finalmente, Núñez Montelongo advirtió que, una vez concluido el periodo de regularización, aproximadamente en dos semanas comenzarán operativos de inspección en distintos municipios del estado para verificar que los conductores de plataformas digitales cumplan con la normatividad vigente y cuenten con la documentación correspondiente.

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