Osos de FIME vencen a Castores de FIC y son… ¡tricampeones!

Aún quedaban minutos en el último cuarto, pero el festejo ya había comenzado en la banca de los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

La dinastía de los Osos alcanzó anoche una gesta más, luego de proclamarse tricampeones en la categoría de Novatos de la Liga Intrauniversitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

FIME se impuso por 24-7 a los Castores de la Facultad de Ingeniería Civil (FIC), ante unos 4,000 aficionados congregados en el Estadio Gaspar Mass de la UANL.

Para los Osos fue su triunfo 21 al hilo en la categoría de Novatos, para ratificar su estatus de máxima potencia del futbol americano en la UANL.

Tras un primer cuarto cerrado, FIME “pisó el acelerador” en el segundo periodo con anotaciones de Luigi Fava y Aldair Calderón, quien anotó en una jugada de truco en equipos especiales para irse al descanso con una ventaja de 17-7 en la pizarra.

Para la parte complementaria, las defensas impusieron condiciones, pero los Osos remacharon su triunfo con una conexión en las diagonales entre Iram Castillo con Israel Esquivel para el definitivo 24-7.

Si en temporada regular FIME venció a Civil en un juego que se definió en los últimos instantes, anoche lo hizo de manera clara y contundente.

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