India sube precio de combustibles por crisis petrolera mundial

India incrementó este viernes el precio de la gasolina y el diésel en 3 rupias por litro, en una medida con la que el gobierno busca enfrentar el impacto económico provocado por el aumento internacional del petróleo y las dificultades en el suministro energético derivadas de la tensión en Medio Oriente.

Con el ajuste, la gasolina en Nueva Delhi pasó a costar 97.77 rupias por litro, mientras que el diésel alcanzó las 90.67 rupias. El aumento representa uno de los movimientos más relevantes del gobierno indio en materia energética desde que comenzó la escalada de precios del crudo.

La administración encabezada por Narendra Modi había evitado trasladar el incremento internacional del petróleo a los consumidores, pese a que India importa cerca del 90% del combustible que consume.

Guerra y suministro presionan la economía india

La situación energética del país se agravó por la guerra con Irán y las afectaciones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La dependencia energética de India ha provocado presión sobre las reservas de divisas y sobre la moneda nacional, que en semanas recientes cayó a mínimos históricos frente al dólar.

Ante este panorama, el gobierno indio comenzó a aplicar medidas de contención económica y llamó a la población a reducir el consumo energético.

Días antes del incremento, el primer ministro Narendra Modi pidió a los ciudadanos adoptar medidas voluntarias de austeridad para enfrentar el complejo escenario internacional.

“Ahorrar combustible y divisas es un acto de patriotismo”, afirmó el mandatario al exhortar a la población a trabajar desde casa cuando sea posible, reducir viajes al extranjero y utilizar más el transporte público.

El gobierno también pidió disminuir el consumo de fertilizantes y promover esquemas de uso compartido de vehículos para reducir la demanda de combustibles.

Las declaraciones de Modi provocaron críticas de sectores opositores, que señalaron que el aumento fue anunciado una vez concluidas importantes elecciones estatales.

El incremento en los combustibles comenzó a generar preocupación entre trabajadores y sectores populares, especialmente aquellos que dependen diariamente del transporte.

“Para gente normal como nosotros, incluso una rupia tiene un gran valor. La gente trabaja muy duro desde la mañana hasta la noche solo para llegar a fin de mes. El gobierno no está viendo esto”, expresó Manoj Kumar, taxista de 48 años en Nueva Delhi.

La capital india se convirtió además en la primera región del país en aplicar medidas obligatorias de ahorro energético.

Las autoridades locales anunciaron un programa temporal de 90 días que contempla jornadas de teletrabajo para empleados gubernamentales y exhortos a empresas privadas para adoptar esquemas similares.

India apuesta por etanol para reducir dependencia

Como parte de su estrategia energética, India aceleró la mezcla de etanol con gasolina para disminuir la dependencia del petróleo importado.

Actualmente, gran parte de las estaciones del país venden combustible mezclado con 20% de etanol, mientras el gobierno ya analiza ampliar el uso de mezclas con hasta 85 o 100% en vehículos compatibles.

Especialistas consideran que la medida puede ayudar a reducir el impacto de futuras crisis energéticas, aunque también advierten riesgos ambientales y agrícolas.

Entre las preocupaciones destacan una mayor presión sobre los mantos acuíferos, la utilización de tierras destinadas a cultivos alimentarios y posibles afectaciones en motores antiguos.

Mientras tanto, las autoridades buscan contener el impacto financiero derivado del aumento en las importaciones energéticas y estabilizar la economía en medio de la volatilidad internacional.

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