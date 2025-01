Patriots despiden a Jerod Mayo tras terminar la temporada 4-13

Los Patriots de Nueva Inglaterra destituyeron al entrenador Jerod Mayo este domingo, después de una sola temporada en el cargo, comenzando otra reestructuración para la franquicia justo un año después de que se separaron del entrenador de largo plazo Bill Belichick.

El propietario Robert Kraft anunció el despido en un comunicado poco después de que Nueva Inglaterra cerró su temporada con un registro de 4-13 venciendo por 23-16 a los Bills de Buffalo.

“Después del partido, informé a Jerod Mayo que no regresará como el entrenador en jefe de los Patriots en 2025. Para mí, personalmente, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, dijo Kraft. “Desafortunadamente, la trayectoria de las actuaciones de nuestro equipo a lo largo de la temporada no mejoró como yo había esperado”.

Mayo, quien fue linebacker de los Patriots y trabajó como asistente de Belichick, comenzó la temporada con un firme respaldo de Kraft. Pero junto a un cuerpo técnico que incluía al coordinador ofensivo Alex Van Pelt y al coordinador defensivo debutante DeMarcus Covington, evidenció dificultades para sacarle el máximo provecho a un plantel joven que incluía al quarterback novato Drake Maye.

Los Patriots abrieron la temporada con una victoria en Cincinnati antes de perder sus siguientes seis partidos. Ganaron dos de los tres posteriores a esa mala racha, pero luego cerraron la temporada perdiendo seis de siete.

Quedaron marginados de los playoffs por tercera temporada consecutiva. Belichick tuvo un registro de 4-13 en su última campaña en 2023, culminando una carrera de 24 años en Nueva Inglaterra, que incluyó seis títulos del Super Bowl.

Mayo jugó ocho temporadas con Nueva Inglaterra y ganó un Super Bowl durante la temporada 2014. Tomó un trabajo post-retiro en el mundo corporativo en 2015, luego regresó al fútbol en 2019 para trabajar con Belichick. Se desempeñó principalmente como entrenador de linebackers mientras desarrollaba una sólida reputación entre los jugadores.

Se convirtió en una estrella en ascenso en las filas de entrenadores y rechazó varias entrevistas para trabajos de entrenador en jefe después de la temporada 2022, en su lugar firmó una extensión para permanecer en Nueva Inglaterra.

Una semana después de que dejaron ir a Belichick, los Patriots contrataron a Mayo como el primer entrenador en jefe negro de la franquicia. A los 37 años, comenzó la temporada como el segundo entrenador más joven de la NFL detrás de Mike Macdonald de Seattle.

Desde el inicio de su mandato, Mayo intentó establecer una cultura que difería de la devoción a menudo robótica de Belichick por el fútbol, un movimiento que recibió elogios de los jugadores.

Sin embargo, esto no se tradujo en victorias para un equipo que estaba clasificado cerca del fondo de la NFL tanto ofensiva como defensivamente y que tuvo un registro de 3-6 en juegos decididos por un solo marcador.

Después de la victoria de este domingo y antes de que se anunciara el despido de Mayo, los jugadores elogiaron el trabajo que hizo esta temporada.

“Ha sido consistente”, dijo el esquinero Jonathan Jones. “El esfuerzo de los chicos hoy demostró cómo, sin importar la situación, él puede hacer que los chicos salgan y luchen”.

El quarterback veterano Jacoby Brissett dijo que unirse bajo un nuevo cuerpo técnico fue un desafío para todos.

“Primer año para el entrenador en jefe, coordinador ofensivo, coordinador defensivo, (gerente general). La gente no entiende todo eso”, dijo Brissett. “Pero las cosas buenas toman tiempo. No es como si Roma se construyera en un día... La palabra que la gente no quiere usar es paciencia. Tienes que tener paciencia con esto”.

Sin embargo, Kraft no tuvo paciencia con su entrenador elegido personalmente.

Kraft notó por primera vez la confianza de Mayo poco después de que los Patriots lo seleccionaran décimo en el draft general de Tennessee en 2008.

“Recuerdo que se me acercó inmediatamente y me dijo: ‘Kraft y Mayo, combinan bastante bien’”, dijo Kraft durante la conferencia de prensa de presentación de Mayo en enero pasado. “Dieciséis años después, aquí estamos”.

Cuando Mayo regresó inicialmente a los Patriots en 2019, Kraft notó cómo veía a un líder aún más capacitado que no había perdido su capacidad para relacionarse con los jugadores.

Ese mismo año, Mayo acompañó a Kraft en un viaje a Israel y los hombres se acercaron más. Kraft entonces hizo una predicción interna.

“Sabía mientras lo observaba en Israel, que era la persona adecuada para ser el próximo entrenador en jefe de los New England Patriots”, dijo Kraft. “Tuve la misma convicción cuando contraté a Bill Belichick, una decisión que muchos cuestionaron en ese momento y me dijeron que estaba cometiendo un gran error”.

Pero esos instintos no dieron resultado, y Kraft, ahora de 83 años, comenzará nuevamente el proceso para encontrar un entrenador que pueda poner a la franquicia de nuevo en el camino correcto.

