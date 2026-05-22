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Internacional

OMS advierte riesgo 'muy alto' por expansión del ébola en Congo

La OMS advirtió que la epidemia es causada por la variante Bundibugyo, para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados

  • 22
  • Mayo
    2026

La Organización Mundial de la Salud elevó a “muy alto” el nivel de riesgo por el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo, luego del aumento de casos sospechosos y fallecimientos relacionados con la enfermedad.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que actualmente se contabilizan 750 casos sospechosos y 177 muertes en territorio congoleño.

De acuerdo con la OMS, al menos 82 contagios y siete fallecimientos ya fueron confirmados en laboratorio como positivos al virus del ébola.

Aunque el nivel de alerta dentro de la República Democrática del Congo fue elevado a “muy alto”, la OMS mantiene el riesgo como “alto” para el resto de África subsahariana y “bajo” a nivel global.

Tedros explicó que la preocupación internacional crece debido a que el brote está asociado con la variante Bundibugyo del virus, una cepa poco conocida para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos.

Hasta ahora, esta variante solo había provocado dos brotes documentados: uno en Uganda en el año 2000 y otro en territorio congoleño en 2012, este último con apenas una docena de casos mortales.

Evacúan a ciudadanos estadounidenses

La OMS también confirmó que un segundo ciudadano estadounidense fue evacuado fuera de la República Democrática del Congo tras ser considerado un “contacto de alto riesgo”.

El paciente fue trasladado a la República Checa, mientras que otro ciudadano estadounidense que dio positivo al virus había sido enviado previamente a Alemania para recibir atención médica especializada.

ONU destina millones para contener la epidemia

Frente al avance del brote, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas asignó $60 millones de dólares para fortalecer la respuesta sanitaria en la región.

A estos recursos se suman otros $3.9 millones de dólares liberados previamente por la OMS desde su fondo de emergencias.

Las autoridades sanitarias internacionales buscan reforzar el rastreo de contagios, la atención hospitalaria y las medidas de prevención en las zonas afectadas.

Mujeres, entre las más vulnerables

Por su parte, ONU Mujeres alertó que las mujeres suelen verse desproporcionadamente afectadas durante los brotes de ébola.

La agencia recordó que en epidemias anteriores ellas representaron cerca de dos tercios de los casos reportados y, en algunas comunidades de Liberia durante el brote de 2014, llegaron a concentrar hasta tres cuartas partes de las víctimas.

El organismo explicó que esto ocurre debido a que el virus se transmite por contacto directo, lo que pone en mayor riesgo a trabajadoras de la salud, cuidadoras y personas dedicadas a servicios funerarios, sectores donde predominan las mujeres.

Por su parte, la comunidad internacional mantiene vigilancia sobre la evolución del brote ante el temor de que la propagación de la variante Bundibugyo complique aún más la respuesta sanitaria en África central.


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