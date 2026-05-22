Festejará Puerto Rico 100 años de los Juegos Centroamericanos

Puerto Rico comenzó los preparativos para conmemorar los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) con una serie especial de cápsulas históricas que repasarán el legado y origen de una de las competencias deportivas más antiguas del continente.

El Comité Olímpico de Puerto Rico informó que serán un total de 10 cápsulas audiovisuales, como parte de las actividades rumbo a la próxima edición de los juegos, que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana.

Así nacieron los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La primera cápsula aborda el nacimiento de los JCC, iniciativa respaldada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y promovida por el Conde Henri de Baillet-Latour, quien en aquel momento se desempeñaba como vicepresidente del organismo.

De acuerdo con la información difundida por el Comité Olímpico de Puerto Rico, el 4 de julio de 1924, durante los Juegos Olímpicos de París, fue creada la Carta Fundamental de los Juegos Centroamericanos, integrada por siete artículos que sentaron las bases de la competencia regional.

Dos años después, el 12 de octubre de 1926, México organizó oficialmente la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, coincidiendo con el aniversario 434 de la llegada de Cristóbal Colón a América.

México dominó la primera edición de la competencia

En aquel histórico debut participaron delegaciones de Cuba, Guatemala y México, reuniendo a 269 atletas, todos hombres, quienes compitieron en disciplinas como atletismo, baloncesto, béisbol, esgrima, natación, tenis y tiro.

México terminó como líder del medallero general, mientras que una de las figuras más destacadas fue el cubano Ramón Fonst, medallista olímpico que consiguió tres preseas de oro en esgrima a los 43 años de edad.

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