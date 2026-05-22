Mexicanas aportan US$1,000 millones a economía de EUA: Gobierno

Las mujeres mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos se han convertido en una de las principales fuerzas económicas y sociales del país vecino.

Así lo reveló Ana Valdez, directora de Latino Donor Collaborative, al presentar datos inéditos sobre el impacto de la comunidad mexicana femenina en la economía estadounidense.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Valdez dio a conocer por primera vez que las mujeres mexicanas, incluyendo inmigrantes y nacidas en territorio estadounidense, aportan más de $1,000 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos.

“Las mujeres mexicanas que trabajan en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares al año”, señaló.

La directiva explicó que la cifra forma parte de un reporte aún no publicado por la organización y que representa la mayor contribución económica dentro de la comunidad latina femenina en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, actualmente viven en Estados Unidos 22.2 millones de mujeres latinas, de las cuales 14 millones son de origen mexicano.

Además, una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos es latina y una de cada cinco es mexicana.

Valdez destacó que la edad promedio de las mexicanas en Estados Unidos ronda los 30 años, muy por debajo del promedio general de las mujeres estadounidenses, que es de 44 años.

“Somos una comunidad muy joven y eso es sumamente importante por los números que estamos viendo”, expresó.

La investigación también revela que cerca de ocho millones de mexicanas trabajan actualmente en Estados Unidos y que el 69 por ciento participa activamente en el mercado laboral.

Emprendimiento y liderazgo

Otro de los hallazgos destacados del estudio es la fuerte vocación empresarial de las mujeres mexicanas.

Según los datos presentados, más del 50% considera que para avanzar económicamente en Estados Unidos es necesario emprender un negocio propio, cifra superior al promedio de la población estadounidense.

Además, el 82% aseguró que su principal motivación es construir patrimonio para sus familias.

“Ellas están pensando en dejarle algo a sus hijos, porque para nosotros la familia es sumamente importante”, afirmó Valdez.

La directora de LDC también resaltó que el 69 por ciento de las mexicanas se considera preparada para asumir posiciones de liderazgo, una cifra superior a la registrada entre mujeres no mexicanas en Estados Unidos.

El reporte muestra además que, pese al complejo contexto migratorio y social que enfrenta la comunidad latina en Estados Unidos, las mexicanas mantienen una percepción positiva sobre su futuro.

“El 26 por ciento piensa que hoy está mucho mejor que hace dos años”, detalló Valdez.

La directiva señaló que las mexicanas también consideran que viven mejor que sus padres y mantienen expectativas positivas sobre el futuro de sus hijos.

Derechos migrantes y familia, sus principales causas

Entre las principales preocupaciones de las mujeres mexicanas destacan los derechos de los inmigrantes y los derechos de las mujeres.

Valdez subrayó la importancia de combatir estereotipos negativos sobre la comunidad latina y enfatizó que la mayoría de las mexicanas en Estados Unidos vive fuera de condiciones de pobreza.

“Hay un 16 por ciento de mexicanas que viven en pobreza, pero hay un 84 por ciento que no vive en pobreza y nadie está hablando de eso”, sostuvo.

El estudio también documenta la relevancia de la familia dentro de la comunidad mexicana. El 45% de las mujeres mexicanas está casada y el 60% tiene hijos, cifras superiores al promedio de mujeres no mexicanas.

Para Ana Valdez, el crecimiento económico y social de las mexicanas ya no representa únicamente una promesa a futuro, sino una realidad consolidada dentro de Estados Unidos.

“Las mexicanas no son el futuro de Estados Unidos, son el presente de este país y estos datos lo confirman”, concluyó.

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