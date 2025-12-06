Podcast
Deportes

Verstappen logra la pole y mete presión a Norris en Abu Dabi

El campeón defensor saldrá primero en la final del domingo, con Norris y Piastri detrás en una definición cerrada del título

Max Verstappen arrancará desde la primera posición en el Gran Premio de Abu Dabi tras una clasificación ajustada en Yas Marina, donde adelantar es complicado.

El piloto de Red Bull superó por dos décimas a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, sus rivales directos por el campeonato.

Ventaja mínima en la lucha por la corona

Norris llega como líder con 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre Piastri. Le basta terminar en el podio para conquistar su primer título mundial.

Russell, posible juez del duelo

George Russell partirá cuarto y podría influir en la definición tras mostrar gran ritmo todo el fin de semana. Detrás de él saldrá Charles Leclerc, seguido por Fernando Alonso.

Actuaciones destacadas y tropiezos

El brasileño Gabriel Bortoleto sorprendió con el séptimo lugar, mientras que Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda cerraron el Top 10.

Lewis Hamilton sufrió un accidente en la Q1 y saldrá 16º en su última carrera con Ferrari. Carlos Sainz partirá 12º y el argentino Franco Colapinto, último.


Comentarios

Etiquetas:
