Podio mexicano en Concurso de Salto Internacional, en Monterrey

El Concurso de Salto Internacional 5 (CSI5) La Silla vivió su primer fin de semana ‘a la mexicana’, ya que el podio del Grand Prix 1.60 metros fue ocupado por puros jinetes mexicanos.

Arturo Parada Vallejo, con Mon Fuat-Tren, logró el primer lugar; el segundo sitio fue para Nicolás Pizarro, con Pia Contra; y el tercer puesto fue para Federico Fernández, con Romeo.

En esta competencia, Ranking AA, que inició este domingo a las 13:00 horas, también participaron jinetes de otros países, como Kristaps Neretnieks de Letonia; Juan Bautista, Luis Pedro Biraben y Fabián Sejanes de Argentina; Samuel Parot de Chile, John Pérez Bohm de Colombia, Cian O’Connor de Irlanda y Raphael Augusto Oller de Barros, de Brasil.

El CSI5 forma parte del máximo nivel de competencia internacional en el mundo ecuestre. El nivel 5 es la categoría más alta otorgada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

“Muy contento, y más porque fue aquí en mi país, muy feliz por ganar el cinco estrellas”, dijo Arturo Parada Vallejo, el jinete ganador.

“(Su caballo Mon Fuat-Tren) Es de un amigo y socio de ahí del club; el caballo tiene ocho años, también él es muy joven, y mi amigo me dio la chance de montarlo este semestre y muy contento; el caballo ha ido evolucionando cada vez mejor”, agregó.

“Este concurso es uno de los sueños de cualquiera y también es la primera vez que gano un cinco estrellas. Mi meta era empezar con el caballo a saltar grande y terminar aquí en La Silla de la mejor manera; tocó esta vez y me resultó. Hace dos años que vine, pasé el desempate en el tercer lugar y me caí en el desempate… Siempre me quedó esa espinita de poder lograrlo aquí”, puntualizó.

Grand Prix 1.45 metros

El jinete Víctor Morales fue el ganador de la prueba CSI2 Grand Prix 1.45 metros, con su yegua Fátima San Isidro; es su primera victoria en un gran premio.

“Muy afortunado y agradecido de tener la yegua; es una yegua que hemos desarrollado desde los cuatro años y nos ha dado grandes victorias; ahora tuvimos mucha suerte, muy feliz y muy contento”, dijo Morales.

“Imagínate, todo un sueño hecho realidad, hemos estado trabajando por años y ahora vemos los resultados”, añadió.

