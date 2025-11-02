Cerrar X
deportes_ecuestre_1_b78c4c9a5f
Deportes

Podio mexicano en Concurso de Salto Internacional, en Monterrey

Arturo Parada Vallejo (primer lugar); Nicolás Pizarro, (segundo lugar); y Federico Fernández, (tercer lugar) se lucieron en el Grand Prix 1.60 metros

  • 02
  • Noviembre
    2025

El Concurso de Salto Internacional 5 (CSI5) La Silla vivió su primer fin de semana ‘a la mexicana’, ya que el podio del Grand Prix 1.60 metros fue ocupado por puros jinetes mexicanos.

Arturo Parada Vallejo, con Mon Fuat-Tren, logró el primer lugar; el segundo sitio fue para Nicolás Pizarro, con Pia Contra; y el tercer puesto fue para Federico Fernández, con Romeo.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.48.40 PM.jpeg

En esta competencia, Ranking AA, que inició este domingo a las 13:00 horas, también participaron jinetes de otros países, como Kristaps Neretnieks de Letonia; Juan Bautista, Luis Pedro Biraben y Fabián Sejanes de Argentina; Samuel Parot de Chile, John Pérez Bohm de Colombia, Cian O’Connor de Irlanda y Raphael Augusto Oller de Barros, de Brasil.

El CSI5 forma parte del máximo nivel de competencia internacional en el mundo ecuestre. El nivel 5 es la categoría más alta otorgada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

“Muy contento, y más porque fue aquí en mi país, muy feliz por ganar el cinco estrellas”, dijo Arturo Parada Vallejo, el jinete ganador.

“(Su caballo Mon Fuat-Tren) Es de un amigo y socio de ahí del club; el caballo tiene ocho años, también él es muy joven, y mi amigo me dio la chance de montarlo este semestre y muy contento; el caballo ha ido evolucionando cada vez mejor”, agregó.

“Este concurso es uno de los sueños de cualquiera y también es la primera vez que gano un cinco estrellas. Mi meta era empezar con el caballo a saltar grande y terminar aquí en La Silla de la mejor manera; tocó esta vez y me resultó. Hace dos años que vine, pasé el desempate en el tercer lugar y me caí en el desempate… Siempre me quedó esa espinita de poder lograrlo aquí”, puntualizó.

Grand Prix 1.45 metros

El jinete Víctor Morales fue el ganador de la prueba CSI2 Grand Prix 1.45 metros, con su yegua Fátima San Isidro; es su primera victoria en un gran premio.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 9.49.10 PM.jpeg

“Muy afortunado y agradecido de tener la yegua; es una yegua que hemos desarrollado desde los cuatro años y nos ha dado grandes victorias; ahora tuvimos mucha suerte, muy feliz y muy contento”, dijo Morales.

“Imagínate, todo un sueño hecho realidad, hemos estado trabajando por años y ahora vemos los resultados”, añadió.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Rodrigo_Fernandez_Marco_Canavati_Mauricio_Levy_y_Jaime_Martinez_694b96ac56
En familia y entre amigos: disfrutan la fiesta ecuestre
DSC_5109_463d9f9b8f
Familias disfrutan Concurso Internacional de Saltos en Monterrey
deportes_ecuestre_8ef4e2f4ba
‘Se levanta el telón’… ¡del Concurso de Salto Internacional!
publicidad

Últimas Noticias

AP_25308011589665_7c19f8dd95
Starbucks vende 60% de su operación en China por $4,000 mdd
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×