Nicolás Pizarro salta muy alto… ¡Y llega al podio!

El jinete mexicano de la Ciudad de México, Nicolas Pizarro, de 47 años de edad y nacido el 29 de septiembre de 1978, logró doble podio este fin de semana en el Concurso de Salto Internacional 5 en el Club Hípico La Silla, en la Sultana del Norte.

Pizarro, con Farino Du Guinefort, fue primer lugar en el CSI4 1.50 metros La Silla el sábado pasado.

Y fue tercer lugar en el Grand Prix 1.45 metros en el CSI2 este domingo, con Chacalua Blue PS.

Con estos eventos llegó a su fin esta competencia del deporte ecuestre.

“Muchas gracias a todos, gracias por tenerme aquí, y la verdad es que no tengo palabras para describir lo que es saltar en un lugar como La Silla, que se ha caracterizado siempre por ser punta de lanza, por ser un ejemplo a seguir”, dijo en entrevista el jinete azteca para la página oficial del evento, tras la competencia del sábado pasado.

“No tengo más que decir gracias a México, gracias a los patrocinadores, gracias a la gente que cree en mí, gracias a mis propietarios, gracias a mi familia”, agregó el originario de la Ciudad de México, que obtuvo buenos resultados en las competencias de este certamen ecuestre.

“Es un sentimiento increíble, porque el premio pasado que gané, lo gané diseñado por Marina; es un sentimiento padrísimo e increíble. Poder estar arriba del podio y tener esta trascendencia es como dejar un legado. La semana pasada fui segundo, el sábado primero y tercero el domingo. Gracias a todos”, puntualizó.

Charlotte Van Breemen

La jinete de Países Bajos, Charlotte Van Breemen, se llevó el triunfo este domingo, con su caballo Lexus Van de Broekkant, en el CSI2 Gran Premio 1.45 GNP, en la pista del Club Hípico La Silla, ante una gran entrada de aficionados, amantes del deporte ecuestre.

“Lo compramos a los cuatro años, siempre fue un súper potro, ganó aquí varias veces, siempre ha sido súper ganador, súper bueno, va a saltar más, tiene el mejor corazón, va a todo, es un súper caballo”, dijo la jinete en una entrevista para la página oficial del evento, este domingo.

¿Qué opinas del apoyo de los aficionados que se dieron cita en el Club Hípico La Silla?, se le preguntó.

“Todos emocionados, se siente súper padre”, respondió.

