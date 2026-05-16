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Deportes

México gana bronce en Copa del Mundo de Clavados de Altura

El mexicano Jonathan Paredes subió al podio en Fort Lauderdale 2026 tras conquistar el tercer lugar en la plataforma de 27 metros

  • 16
  • Mayo
    2026

El clavadista mexicano Jonathan Paredes confirmó su vigencia internacional al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Clavados de Altura Fort Lauderdale 2026, organizada por World Aquatics en Florida, Estados Unidos.

Paredes sumó 371.60 puntos en la final de la prueba varonil de 27 metros, resultado que le permitió asegurar un lugar entre los mejores del certamen y ampliar su legado como uno de los grandes referentes mexicanos de esta disciplina extrema.

El oro fue para el rumano Catalin-Petru Preda, quien dominó la competencia con 435.60 unidades, mientras que la plata quedó en manos del italiano Davide Baraldi, con 380.25 puntos.

La actuación del mexicano lo consolidó como el mejor representante latinoamericano del evento y reafirmó su experiencia como triple medallista mundial.

México presentó la delegación más numerosa

Además de Paredes, la selección mexicana contó con una destacada presencia en Fort Lauderdale, con seis atletas, la delegación más amplia del torneo.

Yolotl Otniel Martínez Cabral finalizó en la sexta posición con 342.30 puntos, Sergio Guzmán fue décimo con 320.65 y Antonio Corzo Díaz concluyó en el lugar 11 con 302.50.

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En la rama femenil, Tania Cuevas Martínez terminó en la posición 13 de la plataforma de 20 metros con 226.65 puntos.

La participación nacional continuará este fin de semana en el Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura, también en Fort Lauderdale, donde competirán Leticia Fernanda Aguilar Tovar, Joshua Israel Becerra Segura y José Luis Ruelas Rodríguez en la plataforma de 15 metros.

Eduardo Herrera rompe récord mexicano en Shanghái

En otra gran noticia para el deporte nacional, Eduardo Herrera impuso un nuevo récord mexicano en los 3 mil metros durante la Liga Diamante 2026 en Shanghái.

El atleta mexicano registró 7:27.63 minutos, mejorando por casi seis segundos la marca nacional previa, que también le pertenecía.

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