Presenta Manchester City jerseys diseñados por Noel Gallagher

El Manchester City y PUMA presentaron este jueves a una equipación especial titulada “Definitely City” para la temporada 2024-2025, creada en colaboración con el legendario músico Noel Gallagher, un fiel aficionado del club.

Esta nueva equipación celebra el 30 aniversario del emblemático álbum “Definitely Maybe” de Oasis, inspirándose en la portada del álbum que marcó una generación.

Noel Gallagher, quien ha sido hincha del Manchester City desde la década de los 70, expresó su honor de trabajar con el club que tanto adora. En una entrevista con City Studios, Gallagher comentó: “Es un verdadero honor. Cuando los trabajadores de PUMA se acercaron a nosotros en uno de los partidos, tardé unos cinco segundos en aceptarlo. Es la misma paleta de colores que la portada de Definitely Maybe. Creo que es único, pero definitivamente es llamativo y creo que luce genial.”

30 años después de "Definitely Maybe", es el momento de "Definitely City" 🤘🩵 ​



​Con todos ustedes, nuestra nueva colección @pumafootball x @ManCity Definitely City Kit by Noel Gallagher.



Ya la puedes comprar aquí 👇 — Manchester City (@ManCityES) September 12, 2024

Gallagher subrayó la importancia de que los jugadores del City luzcan bien mientras representan al club. Refiriéndose al álbum que inspiró el diseño, dijo: “Definitely Maybe nunca ha perdido su magia. Simplemente creo que es una foto increíble de lo que éramos. Con el aniversario, lo he estado escuchando mucho más de lo que he escuchado hasta ahora. Me hace sonreír. Fueron grandes tiempos. Ha servido para crear una gran equipación de fútbol. Así que su legado sigue vivo.”

La nueva equipación “Definitely City” se utilizará exclusivamente en algunos partidos europeos a domicilio y se estrenará en el próximo encuentro en casa contra el Inter de Milán. La colección completa incluye una chaqueta, pantalones deportivos, una camisa, una bomber, una camiseta, un polo y dos camisetas.





