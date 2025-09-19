Presentan a Anthony Martial como nuevo refuerzo del Monterrey

Después de que el Club de Fútbol Monterrey anunciará en redes sociales la llegada del frabcpes Anthony Martial, este fue presentado el día de hoy durante una rueda de prensa.

El delantero se integra al banquillo de los Rayados de Monterrey, en una transferencia definitiva y con un contrato con duración hasta 2027.

José Antonio "Tato" Noriega aseguró que el jugador tenía muchas alternativas en diferentes partes del mundo, "por fortuna escogió al Monterrey".

Afirmó que el jugador tine la flexibilidad de jugar por fuera y dentro de su marca, además de señalar que tiene sangre de goleador.

"Es un jugador muy importante, con mucha calidiad. Viene por petición de Dome (Torrent)", exclamó el DT.

Por su parte, el delantero afirmó que esta encantado de formar parte del club, debido a que es un gran equipo y espera hacer cosas buenas.

"Es un futbol nuevo para mí, Me dieron buenas referencias. Fue una excelente decisión venir aquí", exclamó el futbolista.

Es posible que el día de mañana el jugador realice su primera aparición vistiendo la camisa albiazul en el partido de la Jornada 9, donde los Rayados se enfrentarán al América a las 21:00 horas.

Por el momento, el CFM se mantiene en la cima de la tabla con 21 puntos, solo por delante del Cruz Azul con un punto de diferencia.

Con la Selección Mayor de Francia ha disputado 30 partidos y anotado 2 goles. Fue campeón de la UEFA Nations League en 2020-2021.

Suena alerta sísmica en conferencia

Este viernes se llevó de manera simultánea el Segundo Simulacro Nacional 2025, por lo que también sonó en las instalaciones del Club de Futbol Monterrey.

El estruendoso sonido de la alerta vía celular provocó una preocupación momentánea tanto en el DT como en el jugador, pero se relajaron cuando se les explicó la razón.

Así reaccionó ‘Tato’ Noriega en medio de la presentación de Anthony Martial por el simulacro en el celular 😂



¿Alguien más se asustó? pic.twitter.com/htir21MfXR — DLPTLV (@dlptlv) September 19, 2025

