Cerrar X
deportes_rita_maradona_2a9354080e
Deportes

Procesan a hermanas de Maradona por fraude con su marca comercial

La Justicia de Argentina embargó a Rita Mabel y Claudia Norma por $1,337 millones de dólares en la disputa por la marca de Diego Armando Maradona

  • 18
  • Septiembre
    2025

La disputa por la marca “Diego Maradona” volvió este jueves a los tribunales y esta vez alcanzó a dos de las hermanas del astro argentino, Rita Mabel y Claudia Norma, quienes fueron procesadas sin prisión preventiva y embargadas por $2,000 millones de pesos argentinos ($1,337 millones de dólares).

El fallo, originado en una denuncia presentada por Dalma y Gianinna Maradona, también involucra al exabogado del “10”, Matías Morla, y a su asistente Maximiliano Pomargo, entre otros.

La Justicia del Aconsideró que los acusados defraudaron los intereses de los herederos legítimos del ídolo al ceder y administrar, a través de la sociedad Sattvica S.A., los derechos de imagen, comerciales e intelectuales de Maradona.

Esta sociedad fue creada por Morla y tuvo como socias a las hermanas de "El Diego", quienes recibían ingresos cada mes por la explotación de dicha marca, la cual incluye desde indumentaria deportiva hasta perfumes y material audiovisual.

Durante el juicio, que después fue anulado por la muerte de Maradona, la situación de la marca ya había quedado en evidencia. En ese proceso, Claudia Norma reconoció que percibía ganancias de Sattvica y relató que en 2019 mantuvieron una charla familiar en la que Maradona “les dejó la marca”. Sin embargo, el tribunal subrayó que ni Morla ni sus socios eran herederos ni legatarios legales.

El proceso judicial actual comenzó el pasado 18 de julio, tras la anulación del primer juicio por la recusación de una jueza que había participado en un documental sobre el caso.

Hasta el momento, el nuevo debate aún no inicia debido a disputas procedimentales.

Así, a casi cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, la batalla por su herencia y el control de su nombre sigue sin resolverse.

 


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25261624267916_f7f201e515
Walcott gana oro en jabalina en el Mundial después de 13 años
tinydesk_7fbcc95052
31 minutos tendrá su propia sesión de 'Tiny Desk'
atleta_83d7ee7d2f
McLaughlin-Levrone conquista oro mundial de 400 metros en Tokio
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T085558_780_0ccf38c3eb
Enfatiza de la Peña logros de seguridad en Santiago
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T085216_057_e7d44df436
Realiza izamiento de bandera en Explanada de los Héroes
corea_del_sur_aranceles_ce197ccdd0
Corea del Sur compara plan arancelario de México con el de EUA
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×