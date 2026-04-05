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Nacional

Procesan a dos personas por tráfico de fauna silvestre en Morelos

Al marcarle el alto a una pareja, autoridades se percataron de la presencia de más de un centenar de aves de distintas especies, algunas en peligro de extinción

  • 05
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a dos personas por su probable participación en el tráfico de fauna silvestre en Morelos.

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Derivado de una serie de investigaciones, agentes municipales de Yecapixtla detuvieron a una pareja que se trasladaba a bordo de un vehículo.

Cuando revisaron la unidad, se percataron de la presencia de 21 jaulas que contenían alrededor de 107 aves de distintas especies.

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Al identificar a cada uno de los ejemplares, las autoridades se percataron de que se encontraban bajo categorías de riesgo como protección especial, amenazada o en peligro de extinción, por lo que procedieron a detener a José "N" y Yanin "N", además de asegurar su vehículo.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en Morelos para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

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Tras su captura, personal del Ministerio Público de la Federación aportó los datos de prueba suficientes para obtener su vinculación a proceso.

Se les impuso la presentación periódica quincenal como medida cautelar, así como la prohibición de salir del Estado. Además, se fijaron tres meses de investigación complementaria.

Rescata Profepa a 138 animales silvestres de ser traficados

En una ofensiva coordinada contra el mercado negro de especies, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el aseguramiento precautorio de 138 ejemplares de vida silvestre tras una serie de operativos realizados del 11 al 15 de marzo en siete estados del sur y sureste del país.

Pese al despliegue de fuerza que incluyó filtros carreteros y revisiones de más de 300 vehículos y embarcaciones, las autoridades no reportaron personas detenidas durante las diligencias.

Aquí te presentamos la nota completa: Rescata Profepa a 138 animales silvestres de ser traficados


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