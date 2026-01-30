Procesan a conductor y despachador del Tren Interoceánico

Un juez federal vinculó a proceso al maquinista y a un despachador del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que descarriló en Oaxaca, hecho en el que se registraron víctimas mortales y personas lesionadas.

Ambos enfrentan cargos por homicidio y lesiones culposas.

Detenciones y traslados

El despachador Ricardo M. C. fue detenido el lunes 26 de enero en Coatzacoalcos, Veracruz, según el Registro Nacional de Detenciones, y posteriormente trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

Antes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la captura de Felipe N., quien se desempeñaba como maquinista y enfrenta los mismos delitos.

Exceso de velocidad, la causa

De acuerdo con las investigaciones federales, el descarrilamiento ocurrió por rebasar los límites permitidos.

El tren circulaba a 111 kilómetros por hora en tramos rectos, donde el máximo autorizado era de 70 km/h.

En la zona de curvas, donde debía avanzar a 50 km/h, la unidad se desplazaba a 65 km/h al momento del accidente.

Otro implicado con orden de captura

La FGR también confirmó que existe una orden de aprehensión contra Emilio Erasmo C. M., presuntamente relacionado con los hechos.

