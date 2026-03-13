Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_CONTEXTO_cddfc73995
Tamaulipas

Procesan a hombre por abuso en Hospital Infantil de Cd. Victoria

Fernando Antonio 'G, es señalado como probable responsable del delito de violación a médicas residentes del Hospital Infantil de Cd. Victoria

  • 13
  • Marzo
    2026

Un juez de Control vinculó a proceso a Fernando Antonio "G", señalado como probable responsable del delito de violación a médicas residentes del Hospital Infantil, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba suficientes durante la audiencia inicial.

La imputación fue realizada por un agente de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), dependencia que integró la carpeta de investigación y llevó el caso ante la autoridad judicial.

Hechos habrían ocurrido dentro de un hospital

De acuerdo con la información expuesta ante el juzgado, los hechos que originaron la investigación se registraron el 30 de diciembre de 2025 en el interior del Hospital Infantil localizado sobre la Calzada General Luis Caballero, en Ciudad Victoria.

Tras analizar los elementos presentados por la Representación Social, el juez determinó que existen indicios suficientes para establecer la posible participación del acusado en el delito que se le atribuye, por lo que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Dictan prisión preventiva y plazo para investigación

Durante la audiencia, y a solicitud del Ministerio Público, la autoridad judicial ordenó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada por un periodo de dos años.

Además, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará recabando pruebas para fortalecer la carpeta del caso.

Fiscalía reitera compromiso con víctimas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reiteró que continuará trabajando para esclarecer los delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

La institución señaló que seguirá utilizando todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_03_08_181629_93ea495b3e
Mujeres buscadoras exigen respuestas por desaparecidos
cateo_san_jeronimo_15504e4aa8
Decomisan 12.5 kilos de droga y un arma larga en San Jerónimo
condena_crimen_brithany_3a99a8ddde
Analizan situación de la madre de detenido por caso Brithany
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_14_at_12_40_30_2958a94dd4
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
iran_futbol_mundial_2026_19a247ff9b
Considera Irán jugar en México sus partidos del Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_03_14_at_12_17_10_22336caa85
Simas Torreón enfrenta deuda por $300 millones con Conagua y CFE
publicidad

Más Vistas

filipe_luis_dt_rayados_4c15a30f0b
Rayados busca técnico y pone en la mira al brasileño Filipe Luís
hallan_restos_rey_del_cabrito_9b47b9707b
Confirma familia hallazgo del hijo de dueño del 'Rey del Cabrito'
Captura_de_pantalla_2026_03_12_231354_27bd2eefba
Incendio consume dos autos en límites de Monterrey y San Pedro
publicidad
×