PSG inicia su pretemporada contra el Mallorca en agosto

Este encuentro está programado para las 20:00 hora local, el mismo que sucederá a falta de una semana de que el PSG se mida en la Supercopa de Europa

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El actual campeón de la Liga de Campeones, París Saint-Germain, anunció que iniciará su pretemporada el próximo 5 de agosto contra el Mallorca en el estadio de Son Moix.

A través de una publicación en redes sociales, el PSG publicó detalles generales sobre este encuentro deportivo.

"Un nuevo partido amistoso en el calendario de nuestros parisinos: el RCD Mallorca".

Un nouveau match amical au programme de nos Parisiens : RCD Mallorca. 📋👊



🗓️ 05/08

🏟️ Estadi Mallorca Son Moix pic.twitter.com/2bHE6Cfk16 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 26, 2026

Este encuentro está programado para las 20:00 hora local, el mismo que sucederá a falta de una semana de que el PSG se mida en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa de Unai Emery.

El doble campeón europeo tiene, tres días más tarde, otro amistoso, que será ante el Manchester United en Gotemburgo

El regreso a los entrenamientos del PSG de Luis Enrique está programado para el 25 de julio, aunque es improbable que lo haga con su plantilla al completo, debido al evento internacional de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá previsto para el 19 de julio.