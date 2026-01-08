PSG es campeón de la Supercopa de Francia tras vencer a Marsella

El equipo comandado por Luis Enrique se proclamó campeón de la Supercopa de Francia por cuarto año consecutivo al vencer en penales 4-1 a Marsella tras empatar en el tiempo regular 2-2, el partido se disputó en el medio oriente desde el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad desde la ciudad de Ardiya Kuwait.

Supercopa con extensión internacional

Esta edición tiene un toque especial, ya que fue la primera edición donde se realizó en tierras kuwaitíes, desde 2009 esta copa se realiza en países distintos (a excepción del 2023) por la razón de expandir la liga y crecer su amplio mercado en distintos puntos del mundo, desde entonces esta final se ha realizado en un total de 10 países, en donde se han realizado tres veces en China, dos ocasiones en Israel, Canadá, Marruecos, y una edición en Austria, Qatar, Estados Unidos, Gabón, Austria, y Kuwait.

Este título es el primer campeonato obtenido del recién año iniciado y este es el décimo campeonato obtenido del entrenador Luis Enrique al mando del equipo parisino, dentro de estos 10 campeonatos suma 3 Supercopas de Francia, 2 Copas de Francia, 1 Copa Intercontinental, 1 Champions League, 1 UEFA Súper cup y 2 Ligas de Francia.

Luis Enrique, un DT histórico

Con esta victoria, Luis Enrique se convierte en el segundo entrenador con más títulos obtenidos de la historia del club, solo por detrás de Laurent Blanc con el que solo hay un título de diferencia entre ambos estrategas, Blanc es el entrenador con más títulos como entrenador del PSG con 11.

Partido con acumulación de emociones

Durante el partido, el balón de oro Ousmane Dembélé fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 13 después de recibir un pase del portugués Vitinha para adelantarse de manera parcial en el marcador.

Posteriormente, en el minuto 76 desde los once pasos, el delantero inglés Mason Greenwood emparejo el partido a un tanto desde la via penal después de una falta recibida por el portero Lucas Chevalier.

A falta de 3 minutos de la culminación del partido en el tiempo regular, el defensor ecuatoriano William Pacho cometió un error al anotar un gol en propia puerta para darle la ventaja al equipo del Marsella y asi obtener el campeonato de la Supercopa.

Sin embargo, cuando el partido parecía terminar y proclamar al claro ganador, en el minuto 95 del tiempo añadido el portugués Gonçalo Ramos anotó para el conjunto del PSG y de esta forma alargar la final hacia los ansiados once pasos.

Copa definida desde los once pasos

En la tanda de penales por parte del PSG anotaron Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno mendez y Desiré Doue, ningún jugador del PSG falló su penalti.

Por el lado de Marsella solamente anotó su penal el panameño Michael Murillo, mientras que Matt O´Riley y Hamed Traoré fallaron sus respectivos disparos tras dos grandes atajadas del portero parisino Lucas Chevalier quien se convirtió en el héroe de la serie para brindarle la supercopa al Paris Saint Germain, quien buscará igualar el sextete obtenido el año pasado.

