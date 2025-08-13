PSG vence a Tottenham en penales y gana la Supercopa de la UEFA

El Paris Saint-Germain produjo una remontada dramática antes de vencer el miércoles a Tottenham en una tanda de penales para ganar la Supercopa de la UEFA y asegurar el quinto trofeo de 2025 para el club francés .

Nuno Mendes convirtió el penal decisivo en la tanda para completar una remontada del PSG, que parecía improbable cuando Tottenham tenía una ventaja de 2-0 a los 85 minutos del tiempo reglamentario en el partido anual entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Lee Kang-in dio esperanza al PSG al reducir la desventaja con un feroz disparo al rincón inferior y su compañero suplente Gonçalo Ramos logró el empate en el cuarto minuto de descuento para dejar el marcador 2-2 en el Stadio Friuli en Udine.

Incluso entonces, Tottenham se posicionó para lograr una sorpresa al tomar una ventaja de 2-0 en la tanda de penales después de que Vitinha falló el primer intento del PSG. Sin embargo, Micky van de Ven y Mathys Tel no lograron anotar por los Spurs y el PSG convirtió cuatro penales seguidos, el último de los cuales fue ejecutado por Mendes.

El PSG completó un triplete de la Liga de Campeones- Liga 1-Copa de Francia la temporada pasada. Se llevó también el Trophée des Champions en enero. La única mancha fue la goleada que sufrió el mes pasado ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, una competición que extendió la temporada 2024 -25 del PSG hasta mediados de julio .

Debut turbulento para Chevalier

Fue un debut notable para Lucas Chevalier, un portero que llegó del Lille y ha asumido como primera opción en el PSG en lugar de Gianluigi Donnarumma, considerado por muchos como el mejor del mundo.

Chevalier tuvo mala suerte al conceder el primer gol del Tottenham a los 39, desviando el disparo de Joao Palhinha al travesaño solo para que Van de Ven mostrara estupendos reflejos y empujara el balón a la red.

Sin embargo, el guardameta fue culpable del segundo gol tras no detener un cabezazo del argentino Cristian Romero, recién nombrado capitán del Tottenham, a los 48 minutos.

Chevalier terminó la noche parando un penal de Van de Ven en la tanda de penales, un desempate en el que Donnarumma a menudo se viste de héroe. El italiano podría haber estado viendo desde casa, ya que no viajó a Italia el martes antes de anunciar que dejaría el PSG .

Desilusión para Frank

Thomas Frank estuvo a cargo de su primer partido competitivo en el Tottenham después de reemplazar al despedido Ange Postecoglou, quien llevó al equipo a su primer trofeo en 17 años con una victoria sobre el Manchester United en la final de la Liga Europa en mayo.

El exentrenador del Brentford casi tuvo un trofeo para llevarse a casa. Tottenham superó inicialmente al PSG y mostró claramente que está más avanzado en sus preparativos para la nueva campaña en comparación con el cuadro francés.

El PSG tardó en reencontrar su agudeza y su habitual fluidez, e hizo daño al Tottenham con los goles postreros en el tiempo regular. El dramático empate llegó de la mano de Ramos, cuando cabeceó un centro desde la derecha, prodigado por Ousmane Dembélé.

Frank dijo que el Tottenham “jugó casi perfectamente” .

“El resultado único, 2-2, es bueno", dijo Frank. "Si miras el rendimiento, el esfuerzo que pusieron los jugadores... ¡guau!, qué mentalidad.

"Hay muchas cosas con las que estar contento. Eso necesita ser la base para avanzar .”

