La Franja resistió con diez jugadores en la frontera y los rojinegros terminaron con una sequía de casi nueve años sin ganar en León

Inicio / Deportes / Puebla y Atlas debutan con triunfos en el Apertura 2026

Los visitantes impusieron condiciones en el arranque de la Jornada 1 del Apertura 2026, luego de que Puebla venciera 1-0 a FC Juárez y Atlas superara 3-2 a León en dos partidos marcados por las expulsiones y la intervención del VAR.

Puebla resiste con diez jugadores en Ciudad Juárez

La Franja abrió el torneo con una victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez gracias a una anotación de Ignacio Maestro Puch al minuto 11.

El delantero argentino aprovechó una serie de rebotes después de un tiro de esquina y conectó una volea que dejó sin oportunidad a Sebastián Jurado.

El partido también dejó preocupación para los Bravos por la lesión de Lucas Romero. El atacante sufrió una aparatosa caída al disputar un balón aéreo, presentó molestias en la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el campo durante los primeros minutos para permitir el ingreso de Denzell García.

Juárez reaccionó después del gol y estuvo cerca de empatar. Haret Ortega mandó un cabezazo por un costado, mientras un rechace de Juan Pablo Vargas terminó golpeando el travesaño de la portería poblana. Antes del descanso, Ricardo Gutiérrez también intervino para detener una volea de Madson.

Puebla consiguió una segunda anotación cerca del final del primer tiempo, pero la jugada fue anulada después de la revisión del VAR.

El triunfo significó para Puebla su primera victoria como visitante en el debut de un torneo de Liga MX desde el Apertura 2022. La Franja enfrentará a Cruz Azul el martes 21 de julio, mientras Juárez visitará a Chivas el sábado 25.

Atlas aprovecha la expulsión de Cambindo y vence a León

En el Estadio León, Atlas necesitó solamente dos minutos para colocarse al frente. La defensa esmeralda no logró despejar la pelota y Luís Henriques de Barros Lopes “Duk” aprovechó el rebote para marcar con un potente disparo cruzado en su presentación con los rojinegros.

León respondió al minuto 27 por medio de Díber Cambindo. El delantero presionó la salida del portero Antonio Sánchez, recuperó el balón dentro del área y convirtió el 1-1. Sin embargo, el propio atacante pasó de protagonista a dejar comprometido a su equipo.

Al minuto 42, Cambindo realizó una fuerte entrada sobre Sergio Hernández. Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro mostró la tarjeta roja y dejó a La Fiera con diez jugadores para toda la segunda mitad.

Se trabajó, peleamos hasta el final y LA RECOMPENSA FUE EL TRIUNFO EN LA FRONTERA 🔵👊🏻



@England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 así se juega para conservar la victoria, doy clases los viernes botaneros 🤭#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/xAlFS8ASjs — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) July 18, 2026

Los rojinegros aseguran el triunfo en el complemento

Atlas aprovechó rápidamente la superioridad numérica. Al minuto 50, Gustavo Ferrareis avanzó por la derecha y habilitó a Alfonso “Ponchito” González, quien definió de zurda con un disparo cruzado para recuperar la ventaja.

El tercer tanto llegó al minuto 73, luego de que José Rodríguez cometiera una falta sobre Sergio Hernández dentro del área. La infracción fue señalada tras la intervención del VAR y Aldo Rocha convirtió el penal para colocar el marcador 1-3.

León no bajó los brazos y encontró el descuento cuatro minutos después. Jordi Cortizo, quien había ingresado desde la banca, recibió una asistencia de Alfonso Alvarado y mandó la pelota al fondo para acercar 2-3 a los locales.

La Fiera presionó durante el cierre y obligó a los rojinegros a defender cerca de su portería, pero Atlas sostuvo la ventaja y consiguió sus primeros tres puntos bajo la dirección interina de Omar Flores. Hernán Crespo, recién incorporado al proyecto, observó el encuentro desde uno de los palcos.

Además de comenzar el Apertura 2026 con una victoria, Atlas volvió a ganar como visitante ante León después de casi nueve años. Su anterior triunfo en territorio guanajuatense había ocurrido en agosto de 2017.

En la Jornada 2, León visitará a Tijuana el viernes 24 de julio, mientras Atlas viajará a Torreón para enfrentar a Santos Laguna el sábado 25.