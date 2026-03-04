Podcast
Reporte Ciudadano
Deportes

Tigres llegará herido al Clásico: pierde 3-1 en Puebla

Los felinos cayeron en el Cuauhtémoc, en la Fecha 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, y este sábado vuelven a casa para recibir a los motivados Rayados

  • 04
  • Marzo
    2026

Puebla. Tigres llegará “herido” a la edición 142 del Clásico Regiomontano, ya que la noche de hoy miércoles perdió 3-1 de visita ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en fecha de mitad de semana (que es parte de la jornada doble), en la Jornada 9 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Lo grave de la situación es que esta es la cuarta derrota de “La U” en apenas nueve fechas del actual certamen del campeonato mexicano, en el que registran apenas 13 puntos, gracias a cuatro victorias y un empate, con 16 goles a favor y 12 en contra, para una diferencia de goles negativa de -4.

Tras este duelo, los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, vuelven a casa para recibir el sábado a Rayados en un capítulo más de la guerra civil de la Sultana del Norte, que será a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Universitario, en la Fecha 10 de la primera ronda del actual certamen de la Primera División del balompié azteca.

Emiliano Gómez puso adelante 1-0 a los también conocidos como Camoteros al minuto 45’+1 con disparo raso de derecha desde afuera del área, que no pudo detener el portero argentino de los felinos, Nahuel Guzmán, pese a tirarse hacia su derecha… ya que el balón entró pegado a la base del poste derecho del arco auriazul.

Al 53’, Edgar Guerra hizo el 2-0 para los de La Franja, al aprovechar una desatención de la defensa del conjunto de la UANL, y vencer en mano a mano al famoso “Patón”, que nada pudo hacer para evitar la diana.

Los dirigidos por Guido Pizarro se acercaron 2-1 en el marcador con gol de penalti de Juan Brunetta al 68’; el castigo se decretó tras una jugada que checó el VAR.

Sin embargo, el gusto le duró poco a los muchachos del “Conde”, ya que enseguida, al minuto 85’, Carlos Baltazar adelantó aún más a los de las Angelópolis con otro disparo raso que venció al guardameta tigre.


