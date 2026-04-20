Bunbury regresa a México con gira 'Nuevas Mutaciones Tour 2026'

El cantante español Enrique Bunbury anunció su regreso a México con la gira Nuevas Mutaciones Tour 2026, que comenzará en octubre y marcará una nueva etapa creativa enfocada en la música latina.

El recorrido iniciará en la ciudad de Puebla y continuará por distintas ciudades del país, en lo que el artista define como un proyecto de reinterpretación y homenaje a los géneros musicales hispanoamericanos.

Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, Bunbury explicó que sus dos trabajos más recientes buscan acercarse a la tradición musical latinoamericana mediante composiciones originales inspiradas en distintos estilos regionales.

El cantante señaló que este proyecto implica un desafío artístico al trabajar con géneros que, en muchos casos, pertenecen a generaciones anteriores a la suya.

Nuevo álbum y etapa creativa

La gira acompaña el lanzamiento de su disco De un siglo anterior, el número 14 en su carrera como solista.

En este material, el músico explora ritmos, armonías y melodías latinoamericanas como parte de una búsqueda sonora más amplia.

Bunbury destacó la canción “La voz”, inspirada en los problemas vocales que enfrentó hace tres años y que lo obligaron a detener temporalmente su actividad en los escenarios.

El artista también reflexionó sobre la naturaleza de la música como un acto “mágico”, capaz de transmitir emociones complejas que no siempre pueden expresarse con palabras.

Asimismo, cuestionó el impacto de la tecnología en la sociedad actual, al señalar que no todo avance implica necesariamente un progreso humano, tema que atraviesa el concepto del nuevo álbum.

Bunbury afirmó que esta etapa representa una oportunidad para reconectar con el público a través de propuestas musicales más cercanas a sus raíces sonoras y a la identidad cultural latinoamericana.

Con Nuevas Mutaciones Tour 2026, el músico busca consolidar una fase de experimentación artística marcada por la mezcla entre tradición y evolución sonora.

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