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Ya para qué: Rayados derrota en casa 2-1 al Puebla

Monterrey se despide de su afición en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, ya que su último juego del actual certamen será ante Santos en Torreón

  • 22
  • Abril
    2026

Demasiado tarde. Rayados derrotó 2-1 a Puebla en el “Gigante de Acero”, en duelo de la Fecha 16, antepenúltima de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que no sirve de algo, ya que Monterrey no calificará a la Liguilla de este certamen.

Con este duelo, La Pandilla le dice adiós a sus aficionados en el actual campeonato mexicano.

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Y es que el domingo, los dirigidos por Nicolás Sánchez bajarán el telón de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX al visitar a los Guerreros del Santos Laguna en el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, Coahuila, a las 17:00 horas, en juego de la Jornada 17, última de la primera ronda del actual certamen del campeonato mexicano.

En el juego de esta noche, los de la Angelópolis marcaron el gol de la quiniela apenas al minuto dos del primer tiempo con tanto de Emiliano Gómez, tras un certero remate de cabeza adentro del área, tras un centro por la derecha, para el 1-0.

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Pero al Monterrey le bastaron solamente tres minutos para darle la vuelta al marcador en la misma primera mitad.

Al 41’, Lucas Ocampos cobró magistralmente un penalti para emparejar los cartones 1-1.

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Y al 44’, Óliver Torres “le dio la vuelta a la tortilla” con un lindo remate adentro del área, para mandar el balón al fondo del arco y decretar el 2-1 en favor de La Pandilla.

Con las tres unidades, Rayados corta una racha de seis juegos seguidos sin ganar en la Liga MX, llegan a 18 puntos y se colocan en el sitio 11 de la Tabla General.


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