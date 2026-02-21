Podcast
Deportes

América golea 4-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc

Con este resultado, América suma tres puntos importantes en su camino dentro del Clausura 2026 y se mantiene en el sexto lugar de la tabla general

  • 21
  • Febrero
    2026

El Club América firmó una actuación contundente y derrotó 4-0 a Puebla como visitante en el Estadio Cuauhtémoc, en partido correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto azulcrema mostró superioridad durante gran parte del encuentro y resolvió el duelo con autoridad en la segunda mitad.

América impone condiciones desde el primer tiempo

Las Águilas asumieron el control del balón desde el arranque y generaron las opciones más claras de peligro. La insistencia tuvo recompensa al minuto 43', cuando Raphael Veiga definió dentro del área para abrir el marcador antes del descanso y así marcando su primer gol como jugador azulcrema.

Con la ventaja, el equipo capitalino mantuvo el orden defensivo y evitó que Puebla pudiera reaccionar con claridad en el cierre del primer tiempo.

Goleada sentenciada en el complemento

Para la segunda parte, América amplió la diferencia al minuto 61' con anotación de Isaías Violante, quien aprovechó un desajuste defensivo para colocar el 2-0.

El dominio continuó y al 78' Víctor Dávila marcó el tercero con un disparo certero dentro del área. Finalmente, al minuto 87, Raúl Zúñiga cerró la cuenta con el cuarto tanto, sellando la goleada visitante.

Estadísticas del partido

  • Posesión de balón: América 67%-Puebla 33%.
  • Tiros totales: América 20-Puebla 15.
  • Tiros a puerta: América 7-Puebla 6.
  • Tiros de esquina: América 7-Puebla 3.

Los números reflejan el control ofensivo de las Águilas, que aprovecharon mejor sus oportunidades frente al arco.

Puebla sigue sin reacción

Por su parte, Puebla intentó competir en lapsos del encuentro, pero no logró traducir sus aproximaciones en goles. El equipo local continúa en la parte baja de la tabla y deberá corregir errores defensivos para sus próximos compromisos.

Con este resultado, América suma tres puntos importantes en su camino dentro del Clausura 2026 y se mantiene en el sexto lugar de la tabla general y ahora se preparan para jugar la siguiente jornada contra Tigres.


Comentarios

Etiquetas:
