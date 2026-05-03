Hombre muere tras ataque de abejas en el municipio de Marín

Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo tras ser atacado por un enjambre en el municipio de Marín en un hecho que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades estatales.

La víctima fue identificada como Francisco Javier, de 46 años, quien se encontraba en la zona de Hacienda Guadalupe, a la altura del kilómetro 2 de la Carretera Miguel Alemán, cuando ocurrió el incidente.

Ataque se originó al intentar cortar flor de palma

Los primeros reportes indican que el hombre viajaba acompañado de una mujer y un menor, y decidió detener su camioneta tras observar varias palmeras en el lugar, con la intención de descender para recolectar flor de palma.

Sin embargo, al realizar esta acción, habría perturbado accidentalmente un enjambre oculto entre la vegetación, lo que provocó que las abejas reaccionaran de forma agresiva.

En cuestión de segundos, el enjambre atacó a los presentes. Mientras sus familiares intentaban ponerse a salvo, Francisco Javier recibió múltiples picaduras, lo que derivó en una situación crítica.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento en el sitio

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Marín acudieron al lugar, donde brindaron atención a los involucrados.

La mujer y el menor fueron trasladados a un centro médico en el municipio, ya que presentaban algunas picaduras, pero sin lesiones de gravedad.

No obstante, al momento de la valoración, los paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

En el sitio también se presentaron elementos de la Policía de Marín y personal de la Fiscalía, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos y realizar el levantamiento del cuerpo.

El caso ha generado atención debido a las circunstancias en las que ocurrió, al tratarse de un ataque inesperado de abejas en una zona aparentemente tranquila, lo que pone sobre la mesa los riesgos de interactuar con entornos naturales sin identificar posibles peligros.

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