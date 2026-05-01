Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León

Como parte de "Ponte Nuevo", el Gobierno Estatal, en conjunto con el municipio de Guadalupe y la "Fundación Causa Comex" inició la aplicación de un sistema de impermeabilización en más de 300 viviendas de la colonia Paseo de Guadalupe.

Esta iniciativa contempla alrededor de 10 mil metros cuadrados de azoteas, con un aislante térmico que refleja la radiación solar y permite reducir la temperatura en la losa.

De acuerdo con el empresario Javier Sosa, la temperatura puede disminuir hasta 6° centígrados.

“Las mediciones que hemos realizado en proyectos anteriores, han arrojado que la temperatura disminuye al interior hasta 6 grados, en Comex creemos firmemente que la innovación cobra sentido cuando impacta vidas. En esta época del año significa una forma de descansar, de estar mucho más a gusto al interior. Por supuesto también ahorrar energía”.

Este programa integra 93 empresas que se suman al mejoramiento del entorno urbano en Nuevo León, bajo un esquema de corresponsabilidad que involucra a Gobierno, iniciativa privada y ciudadanía.

Por su parte, el alcalde Héctor García resaltó la participación de ambos niveles de gobierno para beneficiar a la población.

“Cuando nos unimos es mucho más fácil cambiar a nuestro País, cambiar a nuestra Ciudad, cambiar a nuestro Estado”, puntualizó.

Esta iniciativa contribuye a disminuir el consumo de energía, al reducir la necesidad de ventiladores o sistemas de aire acondicionado, lo que representa un ahorro para las familias.

Para medir el impacto de la intervención, se instalaron sensores internos y externos en las viviendas, así como una estación meteorológica para comparar las condiciones previas y actuales de la aplicación.

Además, llevarán a cabo evaluaciones con tecnología con el fin de analizar la disminución de la temperatura a nivel comunitario.

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