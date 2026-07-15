Raúl Jiménez mantiene protector tras lesión de 2020

El delantero mexicano utiliza un protector desde la fractura de cráneo que sufrió en 2020, una lesión que puso en riesgo su carrera y su vida

Cada vez que Raúl Jiménez salta a la cancha, hay un elemento que llama la atención además de sus goles: la vincha negra que protege su cabeza. Lejos de tratarse de un accesorio, ese protector es consecuencia de una de las lesiones más graves que ha sufrido un futbolista en la Premier League en los últimos años.

El delantero mexicano comenzó a utilizar la banda tras recuperarse de la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020, un accidente que puso en riesgo su vida y sembró dudas sobre la continuidad de su carrera profesional. Desde entonces, la protección forma parte de su uniforme y responde a las recomendaciones médicas para disminuir el riesgo ante un nuevo golpe en la zona afectada.

Todo ocurrió el domingo 29 de noviembre de 2020 durante un partido de la Premier League entre Wolverhampton y Arsenal.

Apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro cuando Jiménez disputó un balón aéreo tras un tiro de esquina y chocó de cabeza con el defensor brasileño David Luiz. El impacto fue de tal magnitud que el delantero perdió el conocimiento sobre el terreno de juego y tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios médicos antes de ser trasladado de urgencia a un hospital de Londres.

Los estudios confirmaron una fractura de cráneo con sangrado interno, por lo que fue sometido a una cirugía de emergencia para aliviar la presión intracraneal. La gravedad de la lesión lo mantuvo varios meses alejado de las canchas mientras cumplía un extenso proceso de recuperación física y neurológica.

Una vez que recibió el alta médica para volver a competir, los especialistas recomendaron que utilizara un protector craneal durante los partidos.

La vincha resguarda la zona donde ocurrió la fractura y ayuda a absorber parte del impacto en acciones habituales del futbol, como los choques de cabeza o los balones aéreos.

En un principio, Jiménez utilizó un protector más rígido y voluminoso. Con el paso del tiempo, fue reemplazado por un modelo más ligero, cómodo y adaptado a la forma de su cabeza, sin perder su función protectora.

Desde entonces, el delantero ha utilizado la banda negra de manera permanente, tanto con sus clubes como con la selección mexicana.

Raúl Jiménez debutó como profesional con el Club América, donde conquistó el Torneo Clausura 2013 de la Liga MX antes de dar el salto al futbol europeo.

Su primera experiencia en el extranjero fue con el Atlético de Madrid, aunque fue en el Benfica de Portugal donde encontró continuidad, conquistó títulos de liga y copas nacionales, y se consolidó como uno de los mejores delanteros mexicanos del momento.

Posteriormente, llegó al Wolverhampton Wanderers, club en el que vivió la etapa más destacada de su carrera al convertirse en una de las principales figuras de la Premier League gracias a su capacidad goleadora y a su aporte para clasificar al equipo a competiciones europeas.

Tras superar la lesión, regresó a las canchas en 2021 y, dos años después, fichó por el Fulham, donde recuperó protagonismo y volvió a consolidarse como una de las referencias ofensivas del equipo.

Con la selección mexicana, Jiménez también ha construido una trayectoria sobresaliente.

Formó parte del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ha representado a México en las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial de 2026.

A ello se suman títulos como la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf, además de convertirse en el segundo máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, solo por detrás de Javier “Chicharito” Hernández.

Más allá de sus estadísticas, la vincha que porta en cada partido se ha convertido en el símbolo de uno de los regresos más admirados del futbol internacional: el recordatorio permanente de una lesión que estuvo cerca de terminar con su vida y de una recuperación que le permitió volver a competir al más alto nivel.