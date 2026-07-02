La arquera, campeona de Liga MX Femenil con las albiazules en el Apertura 2021 y Clausura 2024, buscará aportar experiencia y liderazgo al equipo

Inicio / Deportes / Rayadas anuncia el regreso de Alejandría Godínez

Rayadas de Monterrey confirmó este jueves la reincorporación de la guardameta mexicana, Alejandría Godínez, quien vuelve a la institución después de permanecer dos años a préstamo con Cruz Azul Femenil.

La arquera regresa a un equipo donde dejó huella durante cuatro temporadas y en el que conquistó dos títulos de la Liga MX Femenil.

Godínez llegó por primera vez a Rayadas para el Apertura 2020 y rápidamente se convirtió en una de las referentes bajo los tres postes.

¡Bienvenida de nuevo a Casa, @GodinezAlex! 🧤💙



Regresas a Casa para seguir defendiendo estos colores. ¡A escribir un nuevo capítulo con Rayadas! ✨ pic.twitter.com/ycYC059KJq — Rayadas (@Rayadas) July 2, 2026

Durante su primera etapa disputó 108 partidos oficiales con la camiseta albiazul y fue parte fundamental de los campeonatos obtenidos en el Apertura 2021 y el Clausura 2024.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en la Final Regia del Apertura 2021, cuando atajó dos penales en la tanda definitiva frente a Tigres, una actuación que resultó decisiva para que Monterrey levantara el campeonato.

Para el Apertura 2024, la guardameta se incorporó a Cruz Azul Femenil en calidad de préstamo.

Durante su estancia con el conjunto celeste mantuvo regularidad y fue una de las figuras del equipo, contribuyendo a que la institución alcanzara las semifinales de la Liga MX Femenil.

Tras concluir esa etapa, Rayadas decidió reincorporarla a su plantilla para fortalecer la competencia en la portería.

Trayectoria con la Selección Mexicana

Además de su recorrido en clubes, Alejandría Godínez ha sido convocada en diversas ocasiones por la Selección Mexicana.

Entre sus principales logros internacionales destaca la medalla de oro obtenida con el representativo nacional en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, consolidándose como una de las porteras con mayor experiencia del futbol mexicano.

Su carrera profesional comenzó con Pachuca Femenil en el torneo inaugural de la Liga MX Femenil en 2017, donde también disputó la primera final en la historia de la competencia.

El club regiomontano destacó que la arquera vuelve para aportar liderazgo, seguridad bajo la portería y una presencia importante tanto dentro como fuera de la cancha, con el objetivo de volver a pelear por el título de la Liga MX Femenil.