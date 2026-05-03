Rayadas vence y golea a Cruz Azul para avanzar a semifinales

Rayadas de Monterrey firmó una actuación contundente al vencer 4-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA, resultado que le permitió sellar su pase a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

La gran figura del encuentro fue Lucía García, quien se despachó con un hat-trick en una noche redonda para el conjunto regio. El otro tanto fue obra de Marcela Restrepo, en un partido donde las locales impusieron condiciones de principio a fin.

Con este resultado, Monterrey cerró la serie con un marcador global de 5-1, luego del empate 1-1 en el duelo de ida disputado días antes.

Rayadas marca el ritmo desde el inicio

Desde los primeros minutos, el conjunto albiazul mostró mayor claridad en su juego, con Lucía García y Marcela Restrepo como ejes ofensivos que marcaron diferencia en el último tercio del campo.

La presión rindió frutos al minuto 25, cuando un servicio por la banda izquierda de Alejandra Calderón encontró a Restrepo dentro del área, quien definió con un remate de derecha para abrir el marcador ante la salida de la portera Alejandría Godínez.

El dominio de Rayadas se mantuvo durante el resto del primer tiempo, controlando la posesión y limitando las opciones ofensivas de Cruz Azul.

Lucía García liquida la serie en el complemento

Para la segunda mitad, Cruz Azul intentó reaccionar adelantando líneas, pero esa decisión dejó espacios en defensa que fueron aprovechados por Monterrey.

Al minuto 54, tras una jugada dentro del área con varios rebotes, Lucía García apareció para definir de derecha y ampliar la ventaja a 2-0.

La española no se detuvo y apenas tres minutos después firmó su doblete con una jugada individual por izquierda, en la que recortó dentro del área y colocó el balón al ángulo para el 3-0.

La exhibición se cerró al minuto 65, cuando nuevamente García aprovechó un desborde por izquierda, recortó a la defensa y definió con precisión para sellar el 4-0 definitivo y su hat-trick.

El resultado reflejó la superioridad de Rayadas en la eliminatoria, con un equipo que mostró efectividad, orden defensivo y contundencia ofensiva en los momentos clave.

Con el boleto a semifinales asegurado, Monterrey se consolida como uno de los equipos más fuertes del torneo, mientras que Cruz Azul queda eliminado tras no lograr contener el ritmo ni la intensidad del conjunto regio.

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