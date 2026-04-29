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Rayadas rescata el empate ante Cruz Azul en la ida de cuartos

Monterrey empató 1-1 en su visita a la Ciudad de México Este resultado deja abierta la serie rumbo al duelo de vuelta en el 'Gigante de Acero'

  • 29
  • Abril
    2026

La costarricense Valeria del Campo convirtió un gol esta noche para darle a las Rayadas de Monterrey un empate 1-1 con Cruz Azul, en el inicio de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Del Campo anotó por las regias, en tanto la nigeriana Uchenna Kanu empató por el cuadro de casa.

En un duelo de lucha en mitad de la cancha, en el que ambos cuadros tuvieron varias oportunidades de anotar, Del Campo anotó en el minuto 17, al tocar a puerta en un tiro de esquina.

"Las Celestes" se volcaron al ataque en busca de la igualada; merodearon en el área rival, pero se encontraron con un rival bien plantado atrás que se confirmó como el cuadro con la mejor defensa en el torneo.

En la segunda parte, Cruz Azul tuvo la posesión de la pelota, aunque careció de puntería y fue en el 89 que empató vía penalti. Del Campo cometió una falta en el área y provocó el disparo desde los 11 metros, con el que Kanu hizo el 1-1.

El sábado Monterrey recibirá a las celestes en el partido de vuelta de la serie.

En el otro duelo de este miércoles, el América empató por el mismo resultado ante Juárez en su visita a la frontera.

Por su parte, Tigres femenil visitará este jueves al Toluca, en un esperado duelo en el que se verán las caras las dos mejores goleadoras del campeonato, la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca, y Diana Ordóñez.

Previo a ese duelo, Pachuca visitará a las Chivas.


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