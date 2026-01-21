Podcast
Deportes

Rayadas pone el ejemplo en el futbol regiomontano

Es el club regio con mejores números en los juegos oficiales del primer semestre de este año 2026… y este miércoles recibe al Cruz Azul en el ‘Gigante de acero'

  • 21
  • Enero
    2026

Rayadas vive un momento de ensueño en el primer semestre de este año 2026, al grado de poner el ejemplo en el futbol regiomontano profesional.

Y es que las albiazules son superlíderes en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, gracias a que llevan tres victorias en tres juegos celebrados, para nueve puntos, con 10 goles a favor y cero en contra, para una diferencia de goles positiva de +10.

En tanto, Tigres Femenil suma apenas cuatro unidades, con un triunfo, un empate y un juego pendiente ante Puebla (de la Jornada 1).

Rayados suma seis puntos de nueve disputados en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX… y Tigres registra solamente cuatro unidades de nueve disputadas.

Y este miércoles, las albiazules reciben al Cruz Azul en el juego de la Jornada 4, a las 20:00 horas en el ‘Gigante de acero’. En tanto que Las Amazonas visitan al Toluca a las 18:00 horas, también mañana miércoles.

Ficha

Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 4
Rayadas vs. Cruz Azul
‘Gigante de acero’
20:00 horas - Hoy
VIX

Rayadas, manda

Estos son los datos estadísticos que arrojan los primeros juegos oficiales de este año 2026, de los clubes regios profesionales de futbol:

Tabla general Regia de 2026

1. Rayadas: tres juegos y tres victorias
2. Rayados: tres juegos, dos victorias, sin empates y una derrota.
3. Tigres Femenil: dos juegos, una victoria, un empate y cero derrotas, con un duelo pendiente.
4. Tigres: tres juegos, un triunfo, un empate y una derrota


