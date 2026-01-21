Rayadas pone el ejemplo en el futbol regiomontano

Rayadas vive un momento de ensueño en el primer semestre de este año 2026, al grado de poner el ejemplo en el futbol regiomontano profesional.

Y es que las albiazules son superlíderes en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, gracias a que llevan tres victorias en tres juegos celebrados, para nueve puntos, con 10 goles a favor y cero en contra, para una diferencia de goles positiva de +10.

En tanto, Tigres Femenil suma apenas cuatro unidades, con un triunfo, un empate y un juego pendiente ante Puebla (de la Jornada 1).

Rayados suma seis puntos de nueve disputados en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX… y Tigres registra solamente cuatro unidades de nueve disputadas.

Y este miércoles, las albiazules reciben al Cruz Azul en el juego de la Jornada 4, a las 20:00 horas en el ‘Gigante de acero’. En tanto que Las Amazonas visitan al Toluca a las 18:00 horas, también mañana miércoles.

Ficha

Fútbol

Liga MX Femenil

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 4

Rayadas vs. Cruz Azul

‘Gigante de acero’

20:00 horas - Hoy

VIX

Rayadas, manda

Estos son los datos estadísticos que arrojan los primeros juegos oficiales de este año 2026, de los clubes regios profesionales de futbol:

Tabla general Regia de 2026

1. Rayadas: tres juegos y tres victorias

2. Rayados: tres juegos, dos victorias, sin empates y una derrota.

3. Tigres Femenil: dos juegos, una victoria, un empate y cero derrotas, con un duelo pendiente.

4. Tigres: tres juegos, un triunfo, un empate y una derrota

