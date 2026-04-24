Rayadas y Tigres vivirán capítulo 46 del clásico femenil

Esta noche se escribirá una página más en la historia del Clásico Regio Femenil entre Rayadas y Tigres Femenil, donde podemos leer pasajes mágicos y de gran emoción; donde la lucha, la entrega y el profesionalismo se palpan a través de la lectura. Y será en punto de las 21:06 horas cuando el episodio 46 de estas épicas batallas.

El ‘Gigante de acero’ será en donde se desarrolle el partido y la silbante irapuatense Priscila Eritzel Pérez Borja será quien dirija con autoridad este derbi. Al rectángulo verde del Estadio Monterrey saltarán con su tradicional uniforme tanto las de la ‘Pandilla’ como las ‘Amazonas’, unas de azul con blanco y otras de amarillo total.

Así llegan al Derbi Regio

Las dirigidas por la francesa Amandine Celia Miquel marchan en el ‘penthouse’ de la Liga MX Femenil, con un paso invicto en el Clausura 2026, que les ha permitido cosechar 40 unidades, siendo la tercera mejor ofensiva del torneo con 39 anotaciones y liderando la tabla en su sector defensivo con tan solo cinco tantos.

En lo que respecta a las comandadas por el español Pedro Martínez Losa, ellas ocupan el cuarto peldaño de la tabla general, con tan solo un par de derrotas en el presente torneo, el mismo que les permitió conseguir 34 puntos; son el cuarto equipo que más canta goles en la campaña con 40 pepinillos y el quinto mejor aparato defensivo con tan solo 13 dianas recibidas.

La última confrontación que tuvieron las del Monterrey y las de la ‘U’ fue en la fecha 10 del Apertura 2025; el encuentro culminó con una goleada de 4-0 en favor de las de amarillo total, resultado que a la postre trajo la sustitución de la estratega costarricense Amelia Valverde.

El Clásoco Regio Femenil, el más pasional en su género

Cronológicamente y considerando únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla entre las del Monterrey en contra de la UANL, son 40 las confrontaciones que han tenido, donde las ‘Amazonas’ han cargado con el triunfo en 14 episodios y en 19 más empataron, siendo derrotadas por las de la ‘Pandilla’ en siete duelos.

Siguiendo con la temática de tantos anotados en contiendas oficiales de fase inicial y final, las de amarillo total mandaron anidar el balón en el marco contrario en 64 ocasiones. Teniendo las universitarias como su máxima goleadora a Lizbeth Ovalle con 12 anotaciones, quien actualmente defiende los colores del Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL) en Estados Unidos.

Las del Monterrey encuentran en Rebeca Bernal a su ‘killer’, con nueve goles respectivamente, la cual forma parte del Washington Spirit de la liga anteriormente mencionada.

Nada está escrito ni todo está dicho para que vivamos con intensidad y pasión el Derbi Regio 46 con sabor a carne asada, machacado y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso; dejemos que en el rectángulo verde ellas nos regalen un buen espectáculo, que el futbol siga siendo motivo de unión y fraternidad entre los seguidores de ambos equipos.





Comentarios