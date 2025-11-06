Rayadas y Tigres Femenil: en la búsqueda del campeonato

El Torneo de Apertura 2025 ha concluido y esta noche los equipos regios hacen su aparición de nueva cuenta en la fase de cuartos de final, tal y como ha sucedido en cada campaña desde que fue instaurada en el Apertura 2017 la Liga MX Femenil. En el Gigante de acero, a las 7:15 de la noche, las Rayadas serán anfitrionas de las Águilas del América; por su parte, en el estado de Chihuahua, Tigres Femenil visita a FC Juárez en punto de las 18:30 horas.

Las Rayadas tuvieron un atípico torneo, en donde perdieron cinco duelos ante equipos que consiguieron su clasificación, como Cruz Azul, Tigres Femenil, Pachuca y América; aunado a que también fueron derrotados por las Pumas. Una campaña de cambios en el timón, en donde la costarricense Amelia Valverde fue destituida y su lugar lo ocupó Leonardo Álvarez.

La escuadra albiazul obtuvo 32 unidades, producto de diez victorias y dos empates, ante Chivas y FC Juárez. Terminó en el peldaño seis de la tabla general, donde empalmó en la cabaña enemiga 38 goles por 24 en contra.

Tigres Femenil realizó una gran campaña, en la que cosechó 42 puntos y solamente en tres ocasiones dividió los puntos con Toluca, FC Juárez y Cruz Azul, además de que contra Pachuca cargó con la derrota. Culminando esta gran campaña ocupando el penthouse de la Liga MX Femenil.

Las comandadas por Leo Álvarez Jr. y su rival en turno saltarán al rectángulo verde del ‘coloso’ de la Avenida Pablo Livas con su uniforme tradicional, mientras que las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa lo harán en el Estadio Olímpico Benito Juárez con su atuendo alternativo en color azul y las ‘Bravas’ lo harán de verde limón.

El arbitraje correrá a cargo de la irapuatense Priscila Eritzel Pérez Borja en tierras regias y en tierras fronterizas lo hará el capitalino Alfredo Huerta López.

Comentarios